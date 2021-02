Jes Dorph: Frygtede FCK-æraen var slut

- Lige nu er det en lettelse over, at klubben er ved at finde sig selv igen, siger super-fan Jes Dorph-Petersen

Med 12 af de seneste 20 danske mesterskaber har FC København været dette årtusindes store magtfaktor.

Men nedturen i 2020 kulminerende med Ståle Solbakkens exit har gjort FCK-fansene nervøse. Også kendis-fan, Jes Dorph-Petersen.

- Lige nu er det en lettelse over, at klubben er ved at finde sig selv igen. Jeg har været nervøs det seneste år for, at æraen var slut, og dem fra Ikast-Herning ville tage over, men hvad der er sket de seneste måneder har gjort mig glad igen, siger Dorph i podcasten Kinghooper.

Han begynder at kende klubben igen og tror på DM-guldet, selvom der er seks point op til FC Midtjylland, som han generelt ser som den største rival.

- Arrogancen er jo ens. Midtjylland bruger jysk arrogance og FC København bruger københavnsk arrogance. Jyder er jo verdensmestre i at blære sig med, at man ikke blærer sig, og det er de gode til i Herning, siger Dorph.

Han peger på, at Brøndby har lavet fejlen ved at placere sig midt mellem foreningsklub og økonomisk forretning.

Freder Jes Dorph: Her må han gerne arbejde

Jes Dorph er stadig vært til 'Sunday Talks' i FCK-fankredse. Foto: Dejan Obretkovic

Werge om Ståle-fyring: - Selvmål

Tv-vært angriber 'usmagelige' FCK: Hvor er Don Ø?!

61-årige Jes Dorph-Petersen var Champions League-vært på TV3 fra 2012 til 2015 og har de seneste seks år været vært på TV2s Go Aften Danmark, men blev fyret i januar som følge af et par sager om seksuelt krænkende adfærd.

Ekstra Bladet har dog tidligere skrevet om, at Jes Dorph godt kan beholde rollen som vært på 'Sunday Talks', der er et FCK-fanarrangement, der i ikke-corona-tider afholdes hver 14.dag med forskellige FCK-gæster.

- Jeg har meddelt Jes, at vi meget gerne ser, at han fortsætter. Jes er en dygtig og sympatisk ordstyrer og rigtig god til det, han laver. Han har selv holdninger til FCK og må gerne blande sig med spørgsmål og anekdoter, sagde David E. Bastian-Møller i sidste måned.

Jes Dorph-Petersen har tidligere fortalt, at han også har en kærlighed for HIK, hvor han spillede som dreng og for AGF, som han fulgte på journalisthøjskolen.

