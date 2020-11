Jess, boss: FCK'ere venter på nye instrukser

Præcis klokken 11 kom han ud ad døren fra 10’eren, FC Københavns træningshovedkvarter.

Måske et varsel om den akkuratesse, man kan forvente fra Jess Thorup i hans fremtidige trænergerning i den ambitiøse klub.

Han leverede et smil og et hej til det anseelige pressekorps, og så gik han ud på plænen og overværede, hvordan interim-træner Hjalte Nørregaard satte dagens træningspas i gang.

En smilende Jess Thorup på vej ud til den første træning i FCK-dress. Foto: Lars Poulsen

Her manglede flere af førsteholdsspillerne, der søndag havde spillet mod Lyngby, men ikke ret meget senere kom Jonas Wind, Viktor Fischer, Mohamed Daramy, Peter Ankersen og Mathias Zanka Jørgensen tøffende ud på græsset og slog småsnakkende ring om deres nye chef.

En chef, som et par af FCK-spillerne såmænd kender i forvejen fra både klub og U21-landshold.

Viktor Fischer var som vanligt verbalt til stede under mødet med sin nye cheftræner. Foto: Lars Poulsen

Ankersen har et godt indtryk af Thorup fra deres fælles tid Esbjerg for syv-otte år siden, fortæller han.

- Jeg synes, at Jess er en meget kompetent træner, der kommer med mange gode og fede idéer. Jeg tror, at han kan være med til at få os tilbage på guldsporet, som vi alle sammen så gerne vil.

- Han har bevist, at han kan styre tophold og være med, hvor det sner. Han har skabt gode resultater i Esbjerg, hvor han vandt sin første pokaltitel, han fik det til at fungere rigtig godt i FC Midtjylland og i de to belgiske klubber.

- Han har bevist, at han kunne præstere med de hold, han er blevet sat i spidsen for. Vi skal bygge på med de ting, Jess kommer med, hen ad vejen. Jeg tror, at vi vil se en effekt inden for relativ kort tid, mener højre-backen.

- Han har bevist, at han kan styre tophold og være med, hvor det sner, siger Peter Ankersen om Jess Thorup. Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup på vej ind efter den første træning - klar til fremtidens oprydning i storklubben. Foto; Lars Poulsen

Hans pendant i venstre side, Nicolai Boilesen er på linje, og han forudser, at Jess Thorup allerede tirsdag vil tage trænings-tøjlerne og begynde at stikke en retning ud.

- Forhåbentlig vil han bidrage med en masse, et mesterskab og en masse sejre. Det er det, vi satser på, sagde han og så frem mod arbejdsroen under den snarlige landskampspause.

Hjalte Nørregaard vil være ved Jess Thorups side, indtil der er fundet en ny, permanent assistenttræner. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Falk var en del af det succesrige U21-landshold, der nåede semifinalen ved EM-slutrunden i 2015, er spændt på, hvad Thorup bringer med sig.

- Dengang var det jo i DBU-regi, hvor det var givet på forhånd, at du gerne ville være boldbesiddende og dominerende, påpeger han.

- Nu er alle spændte på at se, hvad det kommer til at betyde for dem personligt og for holdet, at han kommer ind.

Fynboen hilser afklaringen velkommen.

- Det er vigtigt at komme forbi den fase, hvor man ved, at der skal ske noget, uden at vide hvad. Nu starter det nye, men vi har jo allerede været i gang under Hjalte. Vi har ikke bare gået og hygget os.

- Jeg går altid ud for at gøre det bedste, uanset hvem der står derude. Men det er fint, at vi har det på plads, og at der kommer ro på alt det udenfor banen, siger Falk, som var lidt overrasket over at se Thorup sige farvel til Genk efter mindre end seks uger som træner.

- Men det er jo fedt for os, at jobbet her er så stort. Det var også et stort job, han kom fra, så det er en cadeau til klubben og holdet og alle dem, der er her.

