Jess Thorup ny FCK-cheftræner: - Meget speciel situation

Efter blot halvanden måned i spidsen for belgiske Genk overtager Jess Thorup posten som cheftræner i FCK, der har skrevet kontrakt med træneren frem til sommeren 2024.

Det skriver hovedstadsklubben på sin hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Thorup haft en frikøbsklausul i sin kontrakt med Genk på 550.000 euro - cirka 4,1 mio. kr. Københavnerne har dermed kunne købe deres nye cheftræner fri, selv om hans kontrakt med Genk løb helt frem til 2023.

- Der skulle noget helt ekstraordinært til at friste mig til en ny udfordring lige nu, men muligheden for at blive cheftræner i FCK kommer nok kun én gang i min karriere, siger Jess Thorup til FCK's hjemmeside.

- Det er det største job i skandinavisk fodbold, der matcher selv store internationale adresser og ligaer. Derfor er jeg også meget stolt og ydmyg over, at FCK har peget på mig som manden, der kan løfte en stor, imponerende historie og arv videre.

- Det er selvfølgelig en meget speciel situation i forhold til Genk, men det er også en helt speciel mulighed, jeg har fået her. Den kunne jeg ganske enkelt ikke sige nej til, selvom jeg selvfølgelig er ked af, at jeg efterlader Genk i en uheldig situation.

Superligaen Indefra: FCK's trænerteam hyres hos William Kvists agent

Jess Thorup er ny FCK-chef. Foto: FCK.dk

- Vi er meget glade for, at Jess har sagt ja til den her opgave og udfordring i F.C. København, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard.

- Han er en fagligt dygtig træner, der også besidder store menneskelige kvaliteter og en solid erfaring, som kan være en stor fordel i en klub som FCK, hvor interessen er stor.

Jess Thorup er en af de mest succesfulde danske trænere det seneste årti. Han begyndte sin trænerkarriere i Esbjerg, hvor han blev cheftræner i 2011. To år senere vandt han pokalturneringen.

Efterfølgende har den 50-årige dansker været U20- og U21-landstræner, inden han i 2015 blev cheftræner i FC Midtjylland, som han gjorde til dansk mester i 2018. Siden da har han haft to sæsoner i belgiske Gent og så halvanden måned i Genk.

- Det er altid overraskende, når en træner lige har skrevet kontrakt med så stor en klub som Genk, bliver hentet hjem af en dansk klub. Jess Thorup har jo et stort navn dernede. Så selvfølgelig er det en overraskelse, sagde Discoverys fodboldekspert Lars Jacobsen søndag.

'Et kig ud i trænerlandskabet afslører med al tydelig, at FCK næppe kunne finde et stærkere navn med dansk pas', skriver Ekstra Bladets sportschef Allan Olsen.

Jess Thorup skal styre tropperne i København. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

Tre point til toppen af Superligaen

FCK fyrede Ståle Solbakken efter en sæsonstart, hvor klubben kom elendigt fra land i Superligaen, mens det også blev til et pinligt exit mod Rijeka i Europa League-playoff.

Efter fyringen af nordmanden har Hjalte Bo Nørregaard været midlertidig cheftræner. Han tabte til AaB, men har senest vundet over AGF og Lyngby.

FCK ligger nummer otte i Superligaen. De har tre point op til SønderjyskE, der topper rækken, og spiller mandag aften mod AGF.

Onsdag venter 2. divisionsklubben Avarta i pokalturneringen, mens FCK møder Midtjylland i Herning søndag.

FCK-vikar: - Jeg har været glad for tiden ... jeg ER glad for tiden

