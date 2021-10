Jonas Wind om far: Det kunne de have gjort bedre

- Jeg er også ked af det og skuffet. Han er jo min kære far, lyder det fra landsholdsangriberen, som har været meget berørt over fyringen af Per Wind

- Det har været specielt og hårdt, siger Jonas Wind om sin oplevelse af den seneste håndfuld døgn.

Døgn, der bestemt ikke har været sjove for Familien Wind efter fyringen af hans far, holdleder Per Wind, onsdag.

- Jeg fandt ud af det dagen før Lincoln-kampen, fortæller landsholdsangriberen, som da heller ikke jublede efter sin straffesparksscoring i netop den kamp torsdag aften.

For selvfølgelig har han været meget præget af den brutale fyring.

- Jeg er også ked af det og skuffet. Han er jo min kære far, siger han stille og fremkalder et lille skævt smil.

- Men jeg skal jo også fokusere på at spille på banen. Det er mit job.

- Hvordan prøver du at skille de ting ad?

- Det er også svært, for det har da påvirket mig. Det kunne godt være håndteret bedre. Men jeg må være professionel og fokusere på spillet. Men jo, det er svært.

- Påvirker det dit syn på klubbens ledelse?

- Det kunne være håndteret på en bedre måde. Han har været loyal og en dygtig medarbejder. Det kan lyde mærkeligt, når det er ens egen far, men jeg ved, hvor meget han betyder for klubben og truppen. Han er altid i godt humør.

- Men de har vurderet, der skulle ske noget, siger Jonas Wind der er klubbens største salgsaktiv.

I de seneste dage har det været Jonas, der har skullet være der for sin far. Foto: Lars Poulsen

For en gangs skyld har det været ham, der skulle være der for sin far.

- Ja, for han har været ked af det, skuffet, trist. Men han har også været overvældet over alle de søde beskeder fra fans og den slags. Det har været specielle dage.

På vej ind på banen bemærkede han, hvordan hans far blev hyldet af FCK’s fans.

- Jeg så det godt før kampen, da vi kom ind. Jeg kunne se, han blev rørt, og jeg fik også gåsehud. Det var en flot gestus, lyder det taknemmeligt.