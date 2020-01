Jubler over beslutning: - Nu kommer han på landsholdet

FC Københavns Mohamed Daramy kan se frem til at få debut i rødt og hvidt til marts. Spørgsmålet er, om det bliver på U19- eller U21-landsholdet

Mohamed Daramy kan med års forsinkelse se frem til at få sin debut i rødt og hvidt i løbet af foråret.

FCK's 17-årige stortalent får mandag eftermiddag formelt sit danske statsborgerskab i forbindelse med en ekstraordinær grundlovsceremoni på rådhuset i Hvidovre (læs den historie her), og han vil dermed også kunne udtages til et af DBU's landshold.

- Det glæder os. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Statsborgerskabet er noget, som der er blevet arbejdet rigtig hårdt og rigtig længe på, at han kunne få.

- Så vi er rigtig glade. Først og fremmest på Mohameds vegne, men også på egne vegne, for han er en dygtig spiller, siger Flemming Berg, talentudviklingschef i DBU, til Ekstra Bladet.

Mohamed Daramy var for nogle år tilbage med inde omkring U15-talentcentret i det østlige Danmark.

Han blev også udtaget til talenttræf for de bedste spillere i sin årgang, men det manglende dansk pas betød, at han ikke kunne blive udtaget til U16-landsholdet, selvom han utvivlsomt havde de fodboldmæssige evner.

- Han havde været udtaget til landsholdet allerede nu, hvis han havde haft statsborgerskabet.

- Vi har også snakket med FCK om det og har fulgt den her sag meget tæt. Vi glæder os meget over, at ’Mo’ bliver dansk statsborger, siger Flemming Berg.

DBU's talentudviklingschef Flemming Berg (yderst th.) under sommerens U21-EM i Italien. Foto: Lars Poulsen

DBU har i Daramy-sagen indsendt oplysninger, der kunne støtte FCK’eren i jagten på statsborgerskabet.

Han er fuldt integreret, har boet hele sit liv i Danmark og har hele tiden ønsket at repræsentere sit hjemland. Det ønske går snart i opfyldelse.

- Nu er det landstrænerne, der udtager spillerne, men jeg vil sige det sådan, at jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke han er at finde på et af vores landshold, når den første mulighed byder sig, siger Flemming Berg.

U21-landsholdet tager senere på måneden på en træningstur til Tyrkiet, men det bliver uden Mohamed Daramy.

FC København spiller til februar europæisk fodbold, og aftalen med DBU er, at spillere derfor ikke udtages, medmindre noget særligt taler for det.

Alt peger derfor på, at Daramy får sin første kamp i rødt og hvidt i slutningen af marts. Her spiller U19-landsholdet på hjemmebane den såkaldte elite round om at komme til EM.

U21-landsholdet har 31. marts en udekamp mod Rumænien i EM-kvalifikationen, og det kunne også være en mulighed for det 17-årige stortalent, der indtil har optrådt 32 gange for FCK.

Mohamed Daramy er født i Danmark, men begge hans forældre stammer fra Sierra Leone.

