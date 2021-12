Jubler over løveunger - guld værd for FCK

FCK stillede torsdag aften med den yngste startopstilling i klubbens historie. Træner Jess Thorup storroste de unge spillere efter 2-0-sejren over Slovan Bratislava

FCK-træner Jess Thorup iførte sig et smil af de store efter 2-0-sejren over Slovan Bratislava torsdag aften.

Nu bør et hold af FCK's kaliber naturligvis slå den slovakiske klub i Parken, men Thorup glædede sig især over måden, som det skete på.

For det var med teenagere i hovedrollerne. FCK havde seks 18-årige med fra start og stillede med den yngste startopstilling i klubbens historie.

Gennemsnitsalderen var lige under 22 år.

- Det er en stolt FCK-træner, der sidder her. Vi starter med det klart yngste hold i FCK's historie og dominerer stadig kampen og kunne sagtens have vundet større.

- Det gør mig stolt. Både på klubbens og de unge menneskers vegne. Det giver mig en tro på fremtiden. Det er guld værd for FCK på kort, men så sandelig også på lang sigt, lød det fra Jess Thorup om løveungerne.

Den unge islænding Hákon Haraldsson lagde op til to scoringer og var også selv tæt på at komme på måltavlen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Islandske Hákon Haraldsson stod for to flotte oplæg, mens Rasmus Højlund scorede en enkelt gang i årets sidste FCK-kamp.

Det har været en halvsæson præget af masser af minutter til teenagere. Også flere end Thorup havde planlagt.

Skader er noget af forklaringen, men de unge har også vist FCK-træneren, at de har kvaliteten til at kunne træde ind på holdet.

- De er ikke med for sjov. Jeg er med på, at der har været nogle udfordringer, der har givet dem muligheden tidligere end forventet, men de har klaret det med bravur.

- De har et fantastisk højt niveau, så kæmpe cadeau til akademiet. Vi har ikke set overliggeren på de her unge endnu. De har fået uvurderlige minutter, og de bedste lærepenge er dem, man får ude på banen.

- Den spilletid kommer de til at betale tilbage mange gange. Vi kommer til at se en rivende udvikling med de unge, og det vidner om, hvilken fremtid der ligger for FCK, sagde Jess Thorup.

William Bøving var en af seks 18-årige i FCK's startopstilling. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

De mange unge talenter kan dog ikke gøre det alene.

Selvom det pibler frem med talenter på 10'eren på Frederiksberg, håber Thorup på forstærkning udefra, når transfervinduet åbner efter nytår.

- Helt lukket tror jeg ikke, at transfervinduet er, sagde FCK-træneren med et smil.

FCK overvintrer på andenpladsen i Superligaen og er klar til 1/8-finalen i Conference League.

Gruppesejren betyder, at de først skal i aktion i marts.

Både FC Midtjylland og Randers FC skal i kamp en runde før i slutningen af februar.