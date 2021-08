Kæk FCK-boss stikker til FCM: - Vinder mindst syv mesterskaber

FCK-rigmanden forventer, at syv af de ti næste Superliga-titler ender i Parken

Hvis man spørger FCK-aktionær Lars Seier Christensen, så er han ikke i tvivl om, at FC København vil sætte sig tungt på Superliga-tronen de næste år.

I et interview med FCK-podcasten 'Kvart i Bold' bliver FCK-aktionæren spurgt ind til, hvor mange mesterskaber hovedstadsklubben vinder de næste ti år, og ifølge Lars Seier kommer der til at blive holdt en del guldfester i Parken de næste år.

- Vi vinder mindst syv, hvis vi gør de rigtige ting, lyder postulatet fra FCK-rigmanden.

De seneste ti år har FCK vundet fire gange, men de seneste to år er guldet ikke kommet hjem.

Danske mestre de seneste ti år 20/21 - Brøndby IF

19/20 - FC Midtjylland

18/19 - F.C. København

17/18 - FC Midtjylland

16/17 - F.C. København

15/16 - F.C. København

14/15 - FC Midtjylland

13/14 - AaB

12/13 - F.C. København

11/12 - FC Nordsjælland Vis mere Vis mindre

Lars Seier er ofte inde at støtte sit hold i Parken. Foto: Lars Poulsen

Fordel at ligge i København - ikke Herning

Lars Seier anerkender konkurrenterne fra FC Midtjyllands indsats over de seneste år, men aktionæren fortæller i podcasten, at hovedstadsklubben er i den rette udvikling, og så har FCK, ifølge Lars Seier, en stor fordel i forhold til FC Midtjylland.

- Vi har en stor fordel ved, at vi ikke ligger i Herning. Det er sjovere at ligge i hovedstaden med det bedste stadion. Hvis vi gør de rigtige ting, så får vi også taget teten igen, og det vil være en god start, hvis vi gør det i denne sæson, fortæller Lars Seier i 'Kvart i Bold'.

F.C København ligger efter derbysejren over Brøndby på en tredjeplads i Superligaen med otte point - to point efter førerholdet Randers FC.

