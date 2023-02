Kæmpe bøde i vente til FCK-fan

En FCK-fan kan se frem til en bøde på mere end 20.000, efter at personen stod med maskering og anvendte pyroteknik under kampen mellem FC København og Silkeborg

Der var fest på udebanetribunen i Silkeborg søndag eftermiddag, da FC København overbevisende vandt 3-0 over Silkeborg.

Der er dog en enkelt FCK-fan, der ikke jubler lige så meget som medfansene resten af ugen.

Politiet har nemlig identificeret en person, der både brugte maskering og pyroteknik, da FC København bragte sig foran.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Vedkommende kan se frem til en bøde på mere end 20.000 kroner samt en stadion karantæne.

Silkeborg giver henholdsvis 5000 kroner i bøde for brugen af maskering og yderligere 5000 kroner for brugen af pyroteknik. FC København giver præcis det samme, og så kommer der også en bøde fra politiet oveni.

Der var i alt syv personer, der affyrede pyroteknik og anvendte maskering, men det er kun den ene person, som politiet har kunnet identificere.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fans blev bange

Martine Bøgesgaard, der havde taget turen på stadion med sine tre piger måtte forlade stadion før tid, fordi hun og hendes piger var bange, efter FCK-fansene anvendte romerlysene.

De fire Silkeborg-fans sad lige opad hegnet til udebaneafsnittet.

- Det var hyggeligt og festlige lige indtil FCK scorede. Så gik fansene amok, og der blev affyret romerlys og dem, der antændte dem, iførte sig uhyggelige masker. Det var virkeligt skræmmende og utrygt. Både for mig, men særligt for mine tre piger, forklarer Martine Bøgesgaard til Midtjyllands Avis.

Sikkerhedschef i Silkeborg Bjarne Skov beklager den ubehagelige oplevelse og understreger, at de gør meget for at få styr på bøllerne, der tager pyroteknik ind på stadion.