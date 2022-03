Kæmpe brøler: Læste det på nettet

FCK er havnet i en absurd situation.

Klubben måtte registrere tre nye spillere til forårets europæiske kampe i forhold til truppen i efteråret.

Roony Bardghji, Denis Vavro og angriber Khouma Babacar blev de tre udvalgte.

Fredag kom det imidlertid frem, at Babacar på grund af et rødt kort for Alanyaspor i 2020 i Europa League er i karantæne i to kampe, hvilket FCK har forklaret, at de ikke var klar over.

Det overrasker også målscorer mod Randers, Peter Ankersen.

- Ja, jeg læste det inde på nettet. Jeg vidste ikke noget om det.

- Hvad tænkte du om det?

- Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Det er ikke mig, der sidder og indberetter truppen.

- Men du ville vel gerne have haft ham med?

- Jo, selvfølgelig. Vi vil have alle med fra truppen, men der er nogle regler, der gør, at de ikke kan være med, så må vi tage den derfra, siger Ankersen, der ikke har talt med Babacar om det.

FCK-bossen og klubben har registreret Babacar til de europæiske knockoutkampe, men han er i karantæne. Foto: Lars Poulsen

Thorup: Ringede til de ansvarlige

FCK's to andre angribere i truppen, Nicolai Jørgensen og Mamoudou Karamoko, er ikke registreret til Conference League i foråret.

Efter 3-0-sejren over Randers var cheftræner Jess Thorup fåmælt omkring karantænen.

- Det hørte jeg om i dag.

- Jeg tænkte ikke så meget. Jeg ringede selvfølgelig til nogle af de folk, der var ansvarlige for det, og nu ved jeg, at vi er i dialog med UEFA omkring det, og yderligere kommentarer har jeg ikke til det.

- Du var vel overrasket over det?

- Jeg har ikke flere kommentarer.

FCK spiller første 1/8-finale mod PSV Eindhoven på torsdag i Holland.