Kæmpe FCK-boost: Claesson er tilbage

Der er gode nyheder i FC København frem mod opgøret mod Sparta Prag.

Klubbens anfører, Viktor Claesson, er blevet sin skade kvit og er med i truppen.

Det afslører FCK-cheftræner Jacob Neestrup, da han møder pressen forud for opgøret.

- Hvad er der i ham, vi må se på kampen i morgen. Men det er hans første kamp i et stykke tid. Han får maksimalt 30-35 minutter på banen, siger Jacob Neestrup.

Dermed er det kun Davit Khocholava og Andreas Cornelius, der fortsat er ramt af skader.

Det bliver også sparsomt med spilleminutter til nyindkøbet Elias Achouri, der ikke er helt oppe i omdrejninger endnu.

- Achouri er helt fit for fight på den måde, at han er klar til levere minutter. Men det bliver i et reduceret omfang før landsholdspausen. Han er slet ikke der, hvor han spille hver tredje dag. Det bliver lidt drypvist doseret, hvodan vi bruger ham, siger Jacob Neestrup.

Viktor Claesson har været ukampdygtig hele sæsonen.

Dermed bliver det hans første optræden i FCK-trøjen i denne sæson, hvis han får spilleminutter mod Sparta Prag.