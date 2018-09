Kæmpe FCK-chok: Skadet Fischer hjulpet fra banen

HJØRRING (Ekstra Bladet): FCK's største navn Viktor Fischer ligner lige nu ikke en spiller, der kan være med i næste Europa League-kamp mod Bordeaux.

I de absolut sidste sekunder af første halvlegs overtid i Superliga-opgøret på udebane mod Vendsyssel faldt Superligaens bedste spiller om ved det ene hjørneflag.

Det lignede, at han trådte forkert, og FCK's sundhedsstab var hurtig til at signalere en udskiftning.

Samtidig var tiden ved at løbe ud, så træner Ståle Solbakken nøjes i første omgang med at sende Pieros Sotiriou til opvarmning.

I mens måtte Viktor Fischer støttet af to mand stærkt hjælpes over banen til omklædningsrummet. Ved at læse hans ansigtsudtryk, så det ud til at være særdeles smertefuldt.

FCK er foran 1-0 på et meget kontroversielt mål sat ind af Robert Skov.

