Kæmpe FCK-nedtur i Parken

FC København er under pres i Europa League efter et 1-0-nederlag til tjekkiske Slavia Prag hjemme i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Fæstningen faldt.

FC København har igennem årene givet sit publikum mange store aftner på Østerbro, men Europa League-opgøret mod Slavia Prag kommer ikke til at fylde mange linjer i klubhistorien.

Kun den lille tjekkiske andel af de 20.672 tilskuere vil formentlig huske kampen, der set med FCK-øjne hører til i glemmebogen.

1-0 tabte FCK til tjekkerne, og der var stort set ingen lyspunkter. Det skulle da lige være, at det ikke regnede…

FC København skabte tæt på intet, og en enkel blottelse i 2. halvlegs første minut betød, at det slet ikke blev til point.

Der var ellers elektrisk europæisk stemning på tribunerne.

Både Sektion 12 bag det ene mål og på Nedre C var fyldt helt op, og de mange fremmødte FCK-fans var ikke kommet for at se fodbold.

De ville være en del af begivenheden, og sang for fuld kraft længe inden kampstart.

Dame N'Doye og resten af FCK-holdet slog ikke til mod Slavia Prag. Foto: Lars Poulsen

De europæiske aftner i Parken er bare noget særligt, og hele nationalarenaen sitrer altid af, at der er noget at hente i aften - uanset om modstanderen er FC Barcelona eller Slavia Prag.

Det tjekkiske førerhold er kendt for sin kompromisløse, fremadrettede spillestil, og det var da også tydeligt, at Jindrich Trpisovskýs mandskab ikke var kommet til København for at forsvare sig.

De pressede højt, og første fine chance tilfaldt da også Slavia Prag, da backen Vladimir Coufal fik lov at stå helt umarkeret på et hjørnespark efter kun syv minutters spil.

Heldigvis for FCK virkede han overrasket over at få så stor en mulighed og afsluttede tamt over mål.

Københavnerne havde i kampens indledning det vanskeligt over for de aggressive tjekker.

Hverken Viktor Fischer eller Rober Skov så man meget til på kanterne, og helt i front gjorde Pieros Sotiriou og Dame N’Doye sig i den første halve time mest bemærkede ved at indkassere tidlige gule kort fra en noget emsig italiensk dommer.

Der skulle gå 35 minutter, før det første ’nøøøjjj’ rungede i Parken.

Dame N’Doye steg godt til vejrs i feltet, efter Pierre Bengtsson havde sendt et godt indlæg af sted, men senegaleserens hovedstød havnede på den forkerte side af stolpen.

Slavia Prag-målmand Ondrej Kolár blev ikke noteret for en regulær redning i 1. halvleg, men det positive set med københavnske briller var, at Stephan Andersen nærmest havde lige så lidt at bestille i den anden ende.

Andreas Bjelland forærede med et kikset hovedstød Slavia en mulighed kort før pausen, men Peter Ankersen reddede med en veltimmet glidende tackling sit hold og sin kaptajn.

Målløst ved pausen, men bare et minut inde i 2. halvleg brød jublen løs blandt de omkring 1200 tjekker bag Stephan Andersens mål og de 11 på banen.

Pierre Bengtsson lod alt for let Coufal komme til indlæg, og inde i feltet glemte Bjelland og Papagiannopoulos alt om Jan Matousek.

FCK skabte tæt på ingen chancer i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Slavia Prag-spydspidsen stod fri og levnede ikke Stephan Andersen nogen chance. Nogle tjekkiske fans smed trøjen i ren begejstring og havde godt opstemt af scoringen tilsyneladende ikke svært ved at holde varmen.

Lidt køligere må det have føltes i den anden ende denne blæsende oktober-aften, men FC København-fansene holdt humøret højt, selv om deres hvidklædte helte ikke gav dem meget at varme sig på.

Nøjagtig som før pausen havde FCK vanskeligt ved at spille sig igennem, og det lykkedes ved hjælp af alle midler – både de lovlig og ulovlige – Slavia Prag at stoppe Viktor Fischer.

Tjekkernes anfører Jaromir Zmrhal var tæt på at gøre det til 2-0 efter en lille times spil, men hans smarte afslutning sneg sig lige forbi den ene stolpe.

Kort efter fik Ibrahim-Benjamin Traoré chancen, da en aflevering sejlede han over hovedet på Andreas Bjelland.

Ivorianeren var helt alene med Stephan Andersen, men i stedet for at afslutte forsøgte han at filme sig til et straffespark og høstede en advarsel.

Der så dommer Luca Banti rigtigt, men ellers var FCK’erne svært utilfredse med italieneren. Det var dog ikke hans skyld, at københavnerne ikke kunne skabe chancer.

Carlos Holse erstattede Viktor Fischer med tyve minutter igen. Det blev det ikke meget bedre af. Ståle Solbakken kan ikke kritisere sit hold for ikke at prøve, men det ramte bare slet ikke dagen.

Minutterne forsvandt oppe på måltavlen, og heller ikke i 2. halvleg blev Ondrej Kolár udfordret i Slavia-målet.

Den tjekkiske traditionsklub kunne rejse hjem til Prag med en smal, men ikke ufortjent 1-0-sejr og sidder nu med alle esserne.

For FC København er under pres inden kampen i Prag om to uger. Slavia er to point foran Ståle Solbakkens mandskab, der indtager tredjepladsen i gruppen med fire point.

Zenit Skt. Petersborg vandt i gruppens anden kamp 2-1 over Bordeaux og er i front med syv point.

FC København skal med andre ord revanchere sig og hente point i Prag, hvis den europæiske drøm skal leve videre.

