Kæmpe FCK-straf: Skal lukke tribune

FCK-fansenes store pyroshow mod Dortmund i Champions League får nu konsekvenser.

UEFA har således besluttet, at B-tribunen i Parken skal lukkes under næste UEFA-relaterede kamp. Derudover kan man se frem til en bøde på små 300.000 kroner for at affyre og kaste fyrværkeriet. B-tribunen er identisk med Sektion 12, som også er kendt som FCK's stemningstribune.

Det skriver UEFA på sin hjemmeside.

Ud over straffen for pyroshowet er der også en bøde på 110.000 kroner, fordi ikke alle låger fra tribunen til banen var lukket under kampen, en bøde på 105.000 kroner for at blokere adgangsvejene på stadion samt 75.000 kroner for et ikke nærmere defineret provokerende budskab under kampen, men der er formentlig tale om nedenstående banner.

Artiklen fortsætter under billedet ..

FC Københavns fans viste et banner med en hilsen til Dortmunds og Brøndbys fans. Foto: Anthon Unger

Samlet set skal FCK punge ud med 588.000 kroner.

Annonce:

Københavnerne er færdige i Europa for i år, hvorfor straffen tidligst udløses i næste sæson. Klubben har endnu ikke kommenteret straffen fra UEFA.

En demonstrant afbrød undervejs kampen, da han løb på banen med et budskab om at boykotte VM i Qatar, og det er muligvis derfor, at UEFA har konstateret, at der var adgang til banen fra tribunen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

FC København og Dortmund spillede 1-1 i Parken, hvilket var med til at sende den danske klub ned på sidstepladsen i Gruppe G.

Der var desuden voldsomme optøjer, da klubberne mødtes i Tyskland. Det kan du læse mere om nedenfor.

Rystet fan i Dortmund: - Min datter skreg

Kæmpe drama: Fans flygtede

Vidne til overfald: - En grum oplevelse

FCK og HSV-hooligans i samarbejde: Bytter slagsbrødre