Kæmpe forandring i Parken: FCK tager affære

Græstæppet i Parken har fået hård kritik både af det danske landshold og superligaklubberne, og det har fået FC København til at reagere.

Parken Sport & Entertainment vil investere et 'større millionbeløb' for at forbedre Parkens græs, lyder det i en pressemeddelelse, hvor FCK anerkender kritikken.

Klubben havde håbet, at den nye hybridbane bedre kunne modstå vejrlige udfordringer og slitage, men det har ikke været tilfældet.

- Derfor har vi valgt at øge investeringerne i nyt og forbedret udstyr, der fremover skal hjælpe til at hæve niveauet til international standard, siger formanden i Parken Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm.

- Vi har arbejdet på at finde en holdbar løsning i længere tid, og vi har derfor rådført os med nogle af Europas førende specialister inden for området. Det er specialister, som i forvejen rådgiver topstadioner som Arsenals og Wembley.

Græstæppet i Parken har ofte været genstand for massiv kritik. Foto: Lars Poulsen

Sportsdirektør Peter Christiansen ser det som vitalt at få forbedrede baneforhold.

- Det er et stort fokusområde for os ud fra en sportslig betragtning, da et godt underlag er afgørende for vores muligheder for at spille den type fodbold, både vi og landsholdet ønsker.

- Derfor er det meget positivt, at der bliver investeret endnu flere ressourcer i det, for selv om der er blevet arbejdet hårdt for det, så må og skal kvaliteten af banen løftes, siger Peter Christiansen.

Arbejdet med at få banen under intensiv behandling går i gang i vinterpausen og hvis alt går efter planen, er Parkens græstæppe allerede en hel del bedre, når superligasæsonen genoptages 20. februar.

Superligaens anførere har igennem sæsonen givet karakterer til banerne i ligaen, og for to dage siden blev Brøndby Stadion kåret som den bedste bane i ligaen, mens Parken blot blev nummer ti.

Torsdag aften spiller FCK årets sidste kamp i Parken, når Slovan Bratislava kommer forbi til mødet i Conference League, hvor FCK allerede har sikret førstepladsen i gruppe F.

