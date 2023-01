Kæmpe handel: Nu rejser FCK-stjerne

FC København og Leicester City har nu givet hinanden hånden.

Efter det tidligere i dag kom frem, at de to klubber var tætte på at lande en aftale omkring Victor Kristiansen, kan Ekstra Bladet nu afsløre, at de to klubber er blevet så godt som enige.

Det betyder også, at 20-årige Victor Kristiansen har fået grønt lys af de danske mestre, og at den unge back efter planen derfor rejser til England torsdag.

Her skal han færdiggøre de sidste detaljer, før en handel endeligt er på plads.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ender Premier League-klubben med at betale 16 millioner euro - små 120 millioner kroner - samt yderligere 4 millioner i bonus. Det svarer til et beløb, der inklusiv bonusser lander på knap 150 millioner kroner.

Og det er de formentlig pænt tilfredse med i FC København.

Beløbet er nemlig dobbelt så meget, som da det det første tilbud dukkede op på sportsdirektør Peter 'PC' Christiansens bord.

Herefter startede forhandlingerne, der altså endte med at blive en rekordstor handel for FC København og tilmed det største salg i Superligaens historie sammen med FC Nordsjællands salg af Kamaldeen Sulemana.

Storklubben fra Østerbro meddelte tidligere onsdag, at de havde modtaget et bud fra Leicester City, men at intet var blevet accepteret endnu.

Men nu hopper 'VK' altså på en flyver mod England i løbet af torsdagen for at færdiggøre skiftet og blive holdkammerat med Jannik Vestergaard.

Victor Kristiansen har været en af FC Københavns bærende profiler, men skal altså nu prøve sig i en af verdens bedste ligaer.