Kæmpe millionoverskud i FCK

FC København sikrede sig i 2022 adgang til det økonomisk og sportsligt lukrative gruppespil i Champions League, og det har været med til at sikre et stort overskud.

Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben, skriver i en meddelelse torsdag eftermiddag, at det før skat forventer et plus på 264 millioner kroner og en omsætning på 1314 millioner for det forgangne år.

Det offentliggøres officielt i en årsrapport 3. marts.

Igen i 2023 forventer man et trecifret millionbeløb i overskud, men dog noget mindre.

Ud fra forventninger om deltagelse i Europa Leagues gruppespil forventer FCK i år at ramme en omsætning på mellem 1175 og 1225 millioner.

Samtidig regner klubben med, at overskuddet lander på mellem 125 og 150 millioner før skat.

FC København kom i sidste uge godt i gang med forårssæsonen med en sejr på 3-0 ude over Silkeborg. I den samlede stilling for Superligaen er københavnerne på tredjepladsen seks point bag førerholdet FC Nordsjælland.

Det danske mesterhold endte på sidstepladsen i sin Champions League-gruppe og har derfor ikke været i aktion i europæisk fodbold efter vinterpausen.

