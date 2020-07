Kæmpe mystik: FCK kræver svar nu

Det er fortsat uafklaret, om der kan komme tilskuere til FC Københavns returkamp i ottendedelsfinalen mod Istanbul Basaksehir i Parken 5. august.

Således har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) fortsat ikke givet endeligt svar på, om man vil tillade tilskuere til kampen. Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Det er en svær situation for klubben og de fans, der ønsker at se kampen, forklarer Daniel Rommedahl, der er Director of Football Operations & International Affairs i FCK.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Istanbul Basaksehir vandt den første ottendedelsfinale over FCK med 1-0. Foto: Kemal Aslan/Reuters

- Vi forstår naturligvis godt, at hele covid-19-situationen rundt i verden kan gøre det svært for UEFA at træffe beslutninger lang tid i forvejen, men med godt en uge til kampen, så skal vi have klar besked nu.

- Vi mener, at det sportsligt er det rigtige at tillade tilskuere til kampen, forudsat at det sker på en forsvarlig måde. Det er klart, siger Daniel Rommedahl.

Han er ikke længere så optimistisk.

- Vi har haft og har stadig dialog med den øverste ledelse i UEFA, men hvis man beslutter at læne sig op ad den generelle holdning fra UEFA Executive Committee om ikke at tillade tilskuere, så vil vi gerne have en saglig begrundelse for det.

- Men vi er nået dertil, hvor vi anser muligheden for tilskuere som meget lille, da UEFA endnu ikke har forholdt sig konkret til vores sag, lyder det fra Daniel Rommedahl.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FCK-spillere i klynge før Celtic-kampen i Parken. Dengang var der masser af fans på lægterne. Foto: Jens Dresling

FCK har sendt materiale om, hvordan man kan afvikle kampen på en sundhedsmæssig sikker måde, ligesom man har gjort det i Superligaen i en periode nu.

FCK påpeger, at når de lokale myndigheder tillader tilskuere til superligakampe i Danmark, så er det svært at se grunden til, at det ikke kan lade sig gøre til denne kamp.

- Til vores udekamp i Istanbul tillod de lokale myndigheder tilskuere til fodbold frem til dagen efter kampen - og myndighederne i Danmark tillader tilskuere til fodbold nu, så for os er det svært at se forskellen, siger Rommedahl.

Den første kamp i Tyrkiet sluttede 1-0 til Istanbul Basaksehir. Den samlede vinder skal møde Manchester United i kvartfinalen.

