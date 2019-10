Kæmpe resultat i Kiev

KIEV (Ekstra Bladet): Det gik, som Ståle Solbakken havde håbet. Med nød og næppe.

Men det gik ikke helt, som FCK-manageren havde drømt om og formentlig også troet på i pausen.

De danske mestre var efter en lynscoring af Pieros Sotiriou foran 1-0 på udebane mod Dynamo Kiev, men var uopmærksomme i forbindelse med et frispark i begyndelsen af 2. halvleg, og det kostede to point og den helt store triumf.

1-1 ude mod den ukrinaske storklub er dog mere end godkendt, og det er FCK’s start på Europa League-gruppespillet også.

Med fem point efter tre kampe er muligheden for avancement fortsat god, og indsatsen i Ukraine har kun styrket håbet.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Intet tilløbsstykke

Tågen lå som en dyne over Kiev, og det ville være synd at sige, at Europa League-opgøret mellem Dynamo og FC København var et tilløbsstykke.

I timerne op til opgøret var der væsentligt flere betjente og sikkerhedsfolk med stramme ansigter end festende fans uden for Det Olympiske Stadion i den ukrainske hovedstad.

De billigste billetter kostede ellers 16 kroner, men Bendtner-effekten var ikke nået hele vejen til Kiev, og bare 21.202 mødte op til den sene europæiske forestilling i Kiev.

Omkring 500 af dem var tilrejsende FCK-tilhængere, og de blev pænt lukket inde og holdt under skærpet tilsyn.

Borgmester i Kiev er trods alt også den tidligere mesterbokser Vitali Klitschko.

På den anden side af hegnet og den blå løbebane blev der holdt knap så godt øje med Ståle Solbakkens 11 københavnske spillere.

Dynamo Kiev havde ikke lukket mål ind i sine syv seneste kampe, men FCK skulle kun bruge halvandet minut på at smadre den fine statistik.

Svigtede ikke

Et indlæg fra Bryan Oviedo fik Michael Santos dirigeret videre til Jens Stage, der med hovedet lagde bolden til rette for Pieros Sotiriou.

Den cypriotiske angriber har ofte været udskældt, men denne gang svigtede han ikke. Fra kanten af det lille felt sendte han med en drønende helflugter bolden op i nettaget.

Københavnsk jubel, men det var også, som om scoringen vækkede hjemmepublikummet – og hjemmeholdet.

’Dy-na-mo, Dy-na-mo’, lød det, og de hvidklædte Dynamo-spillere var et par gange faretruende nær en udligning.

FC København ville også være med og var tæt på at fordoble føringen midtvejs i 1. halvleg.

Victor Nelsson testede Kiev-keeper Georgiy Bushchan med et godt hovedstød, og returbolden fik Viktor Fischer sendt ind til Michael Santos.

Den uruguayanske angriber havde både tid og plads, men afslutningen var lige så slatten som en våd gratisavis.

Forståelig irritation

Heldigvis for københavnerne viste Kiev heller ikke den store skarphed foran målet, og så havde gæsterne også Carlos Zeca.

Kaptajnen med 10-tallet spillede som en græsk gud på det olympiske stadion og kunne føre sit hold til pause med en 1-0-føring.

På forhånd havde FCK-manager Ståle Solbakken givet udtryk for, at det ville være kjempebra med et point i Kiev, og kort inde i 2. halvleg havde han også kun et point...

FCK’erne fulgte slet ikke med på et frisparksindlæg, og Artem Shabanov kunne i fri position headede udligningen ind bag Johnsson.

Ståle Solbakken hamrede næven i pleksiglasset ude på trænerbænken, og nordmandens irritation var forståelig.

Under pres

For målet betød, at der blevet skruet yderligere op for dynamoen, og FCK’erne havde det svært.

De smed mange bolde væk og kom under pres, men var alligevel tæt på at komme foran på ny.

Med små tyve minutter igen fik Santos en god skudmulighed, men hans forsøg blev rettet af og strøg lige forbi.

I den anden ende kunne Dyanmo Kiev ikke helt holde kadencen, og FCK’erne formåede at forsvare det ene point.

Det kan vise sig at blive værdifuldt, når regnskabet gøres op i december.

Karakterer: Dynamo Kiev - FC København God 4 Karl-Johan Johnsson God 4 Victor Nelsson God 4 Sotirios Papagiannopoulos Pengene værd 3 Karlo Bartolec God 4 Bryan Oviedo Super 5 Carlos Zeca Pengene værd 3 Rasmus Falk Pengene værd 3 Jens Stage Lige bestået 2 Viktor Fischer Pengene værd 3 Michael Santos God 4 Pieros Sotiriou

