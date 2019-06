Kæmpe Superliga-handel på vej: Holdt ekstraordinært møde

AGF-dynamoen Jens Stage nærmer sig et skifte til FC København

Sommerflirten mellem FC København og Jens Stage nåede ikke at vare mange dage, inden den udviklede sig til en seriøs romance.

Det var BT, der først berettede om et stort bud fra løverne sendt af sted mod smilets by, der er blevet afvist, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er handlen på ingen måde død. AGF tager nemlig FCK's interesse yderst seriøst.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag aften drøftede aarhusianerne nemlig fanfavoritten Jens Stage, og meget tyder på, at han er på vej væk fra AGF.

Ikke mindst fordi Stage selv angiveligt skulle ønske et sommerskifte. Midtbanedynamoen er selv indstillet på at bruge sin gode sæson til at komme videre i karrieren.

FC København har tidligere afgivet bud, som sportschef Peter 'PC' Christiansen og bestyrelsen på Fredensvang takkede nej til, men forhandlingerne fortsætter. Meldingerne lyder på bud i den to-cifrede millionkategori, og det skal der også til, hvis AGF skal sige ja til at sælge AGF'eren.

22-årige Jens Stage har fire år igen af sin aftale med AGF, og derfor skal københavnerne ikke overraskende grave dybt i lommerne, hvis de ønsker at få fingrene i allrounderen, der har udviklet sig til at være en vital profil i Aarhus.

Jens Stage står noteret for 86 kampe og ni mål for AGF, og bar i en stor del af sidste sæson anførerbindet.

FC København er ikke de eneste, der den seneste tid har haft snøren ude efter den aarhusianske kulturbærer. Belgiske Zulte Waregem besøgte sågar Århus i forsøget på at rekruttere midtbanespilleren. Et stunt, som Peter 'PC' Christiansen kaldte uprofessionelt og latterligt.

I den forbindelse slog sportschefen fast, at Jens Stage ikke stod på salgslisten, men som det gamle ordsprog siger: alt er jo til salg for den rette pris.

Jens Stage holder aktuelt sommerferie, da han har tilbragt de seneste uger med U21-landsholdet til EM i Italien. Her blev det til en enkelt kamp for den måske kommende FCK'er, nemlig 3-1-sejren mod Østrig.

Se også: AGF-boss om sært stunt: - Dybt uprofessionelt og latterligt

Se også: AGF-profil i tårer efter kæmpefejl

Se også: Superligaprofil bekræfter: Kæreste med EM-helts datter