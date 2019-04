Kærlighed fra FCK-stjerne: Derfor fik N'Doye fan-tatovering

Fredsmægleren: Da FCK’s ledelse og stemningsskabende fans i 2011 lå i krig med hinanden, var Dame N’Doye med til at løse konflikten. Angriberen skrev et brev på en svedtrøje, som han kastede ud til tilhængerne

Det er ikke kun med scoringer, at Dame N’Doye har vundet FCK-tilhængernes kærlighed.

Naturligvis hjælper et mål i ny og næ, men det er langtfra bare på grund af dem, at den 34-årige senegalesiske angriber er så populær i hovedstaden.

Svaret findes i lige så høj grad på hans venstre underarm som i de statistikker, der fortæller, at han nu har rundet 100 mål.

Dame N’Doye har kun én tatovering.

Det er fanfraktionen Urban Crews logo, som han fik tatoveret tilbage i sæsonen 2011/12.

Historien om det særlige forhold til tilhængerne på Sektion 12 bag målet i Parken starter dog endnu længere tilbage.

På venstre underarm har Dame N'Doye tatoveret Urban Crews logo. Foto: Lars Rønbøg/FrontzoneSport via Getty Images

I april 2010 blev der pebet af Dame N’Doye, da FCK mødte AaB. Og det var ikke de nordjyske gæster, der var utilfredse.

Den officielle fanklub mødte dagen efter op med en undskyldning, men også folk fra det uofficielle fanmiljø var på Jens Jessens Vej for at tale med angriberen.

Urban Crew var ikke blandt dem, der peb højest den søndag. Bag målet mente man tværtimod, at senegaleseren gjorde sit bedste og viste den rette attitude.

Det fortalte de til N’Doye og forsikrede ham om, at de ville fortsætte med at bakke ham op, så længe de kunne se, at han gav alt.

Han skulle senere som tak for støtten betale tilbage med andet end mål.

Dame N'Doye forlængede i januar sin aftale med FCK, så den nu løber frem til sommeren 2020. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I 2011 var der intern krig i FCK mellem en ny ledelse og de uofficielle fans, hvis måde at gå til fodbold på daværende tidspunkt ikke faldt i direktør Anders Hørsholt & co.s smag.

De fik frataget halvdelen af deres tribune og svarede blandt andet igen med en stemningsboykot.

Fronterne var hårdt trukket op, og her var det så, at Dame N’Doye viste evner som fredsmægler.

Efter to mål i en 2-0-sejr over FC Midtjylland i august 2011 kastede han en svedtrøje ud til tilhængerne bag målet. På den havde han skrevet et brev.

Han talte om næstekærlighed, om sammenhold, og om at klub og fans skulle stå sammen og finde en løsning.

Det var ingen iscenesat manøvre, og det blev startskuddet på den forsoning, der skulle følge.

190 kampe skulle Dame N'Doye bruge på at score 100 mål for FCK. Her jubler han efter jubilæumsmålet mod OB i sidste weekend. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dame N’Doye blev på den måde et symbol på freden og knyttede endnu tættere bånd til tilhængerne.

Urban Crew tilbød N’Doye at bære logoet for de fans, som han havde henvendt sig til.

Det ville være en ære for dem, sagde de, og N’Doye fik logoet af den skaldede mand tatoveret på sin venstre underarm.

På tribunen - og ikke kun den bag målet - var N’Doye blevet en helt, og båndet mellem angriberen og Urban Crew på Sektion 12 er stærkt.

Da han var i Rusland, England, Tyrkiet eller med det senegalesiske landshold, sendte han indimellem en hilsen hjem til dem på en af sine trøjer.

FC København var blevet Dame N’Doyes klub.

Selvom han ikke som Delaney eller klubkamprekordholder Kvist kan prale af at være barnefødt KB’er, og selvom han ikke har ’Zankas’ smurte tungebånd eller københavnerarrogance, er han i samme liga som de tre.

Mindst.

Og mon ikke N’Doye søndag eftermiddag får en særlig hilsen fra sine venner på gæsteafsnittet på Brøndby Stadion …

FCK-manager imponeret over Dame N'Doye, der ifølge FCK-manageren er en stor holdspiller. Foto: Jens Dresling

'Han har store FCK-gener'

Det handler om tillid.

Det er i hvert fald det ord, som Dame N’Doye bruger, når han beskrive sit forhold til FCK-tilhængerne på Sektion 12. Trust, som han siger.

- Det er en tillid mellem mig og dem, og den stærke tillid kommer til at vare for evigt. Tilhængerne er særlige, og det gælder ikke kun for mig.

- Alle spillere, der kommer til FCK, vil mærke den kærlighed, siger N’Doye, der er taknemmelig for den støtte, som han fik i starten af sin FCK-tid, da målproduktionen haltede:

- Der er gode og dårlige tider i fodbold. Og når du har folk, der støtter dig i hårde tider, skal du også dele de gode tider med dem og være der for dem.

- Mit mål er altid, at vi skal være en enhed. Vi vinder sammen, vi taber sammen, vi rejser os sammen. Når først du er blevet en enhed, kan du klare alt sammen.

Værd at vide om derbyet Det er 86. gang, at Brøndby og FC København mødes i Superligaen. FCK har vundet 41 kampe, Brøndby 24, mens det er endt uafgjort 20 gange. Tre spillere deler topscorerværdigheden i derbyet. Der er tale om FCK’erne Dame N’Doye, Lars Højer Nielsen og Sibusiso Zuma. De har scoret syv mål. For Brøndby er Ebbe Sand og Bent ’Turbo’ Christensen derby-topscorere. Fire Superliga-mål nåede de at score mod ærkerivalen. Brøndby Morten B. Nielsen (der faktisk senere kom til FCK) er yngste derbymålscorer (18 år og 235 dage), ældste målscorer er Kim Vilfort. Mr. Brøndby var 35 år og 190 dage, da han nettede i 1998. Da Jonas Wind tidligere på sæsonen blev matchvinder, blev han den yngste FCK-måslcorer mod Brøndby. Han var 19 år og 270 dage gammel. Ældste FCK-målscorer er Marcus Allbäck (34 år og 318 dage). Kamil Wilczek står noteret for det hurtigste mål i et Superliga-derby. Brøndbys polske angriber scorede i anden minut af 1-1-kampen i maj sidste år. I de 85 kampe er der i alt scoret 206 mål. Det giver et snit på 2,42 mål per kamp. Kun to af de 206 mål har været selvmål. Det sidste kvarter er det, hvor der er faldet flest mål. 49 af de 206 mål er scoret efter 75. minut. Per Nielsen er den spiller, der har spillet flest derbyer i Superligaen (36 styk), William Kvist topper for FCK med 28. FCK’s Stefan K. Hansen er yngste spiller, der har deltaget i et derby (17 år og 210 dage tilbage i 1996), Per Poulsen er den ældste. FCK-keeperen var 42 år og 125 dage i 1995. Der er blevet uddelt 12 røde kort og 299 gule kort i de 85 kampe. Kilde: Danskfodbold.com Vis mere Luk

Angribere beskrives ofte som selvviske, men det ville ifølge manager Ståle Solbakken være helt galt at kalde Dame N’Doye det.

- Han er blevet en vældig stor holdspiller. N’Doye er klubbens mand. Han sætter klubben langt foran sig selv og er en foregangsmand på banen.

- Han har store FCK-gener, det må jeg sige, lyder det fra nordmanden, der for længst har lært at acceptere, at senegaleseren aldrig bliver den, der får bedst styr på tiden eller brænder flest kalorier af på træningsbanen:

- Han har sine uvaner i løbet af ugen, men jeg må sige, at han har været ret god til at finde sin måde at tage vare på sin fysik.

