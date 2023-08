Kamil Grabara fatter intet: - De er forfærdelige

Interviews med fodboldspillere i pausen af en kamp kunne ligeså godt blive erstattet med en quiz.

Det mener FC Københavns målmand Kamil Grabara, der skyder med skarpt efter andre fodboldspillere, som han mener er dødkedelige i interviews på tv.

Det siger han til Discovery.

- De fleste tv-interviews er forfærdelige. Jeg forstår faktisk ikke meningen med dem. Lav en quiz i pausen i stedet for. Det ville være mere interessant.

- Hvorfor er det, at du altid siger præcis, hvad du tænker, når mange andre fodboldspillere aldrig gør det?

- Det er, fordi de er kedelige og ikke har noget som helst at byde på, siger han.

- Hvis du ser dem med bind for øjnene, og stemmerne blev manipulerede, ville du ikke kunne kende forskel på, hvem der var hvem.

Kamil Grabara til interview efter en Champions League-kamp i sidste sæson.

- Hvis du ikke vil høre på mig, kan du slukke lyden

Kamil Grabara mener modsætningsvis, at han giver noget af sig selv, når han stiller op til interviews.

Der skal ifølge ham ikke være så langt mellem ham og fansene, siger han.

- Jeg er fodboldspiller. Det betyder, at kontakten mellem mig og fansene er begrænset. Den afstand, der er mellem os, prøver jeg at formindske, siger han.

Grabara, som generelt aldrig har været bange for at sige præcist, hvad der falder ham ind, langer her ud efter spillere, som svarer generisk og - ifølge ham - kedeligt på spørgsmål.

- Hvis jeg bliver spurgt om noget, hvorfor skal jeg så svare høfligt og åbenlyst på det? For i sidste ende ville jeg jo lyve, for jeg ville ikke mene det. Jeg ville bare sige det for at tilfredsstille andre.

- Jeg vil fremhæve for folk, hvad der gik godt eller dårligt med mit perspektiv og min forståelse. Hvis du ikke vil høre på mig, kan du jo altid slukke for lyden, lyder opfordringen.