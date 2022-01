Kamil Wilczek afslører: FCK-chefer anbefaler exit

Kamil Wilczek døjede med skader i efteråret, men selv når han var fit, var han ikke en del af Jess Thorups startopstilling i FC København.

I løbet af vinterpausen har Jess Thorup også haft et par “gode snakke” med den løntunge angriber, hvor de har snakket om hans rolle. Det kunne cheftræneren fortælle til blandt andre Tipsbladet i sidste uge.

- Vi ved alle, hvad Kamil kan, og hvad han har vist over rigtig mange sæsoner i forhold til at score mål. Jeg har haft nogle gode snakke med Kamil i forhold til hans rolle, og for ham handler det om at komme tilbage i form og vise den skarphed, han har vist tidligere, og så ved vi, at han kan score mål, sagde cheftræneren.

Men ifølge den tidligere Brøndby-stjerne selv var en transfer også et emne på nogle møder før jul. Nærmere bestemt skal klubben have anbefalet et skifte.

- Før jul fortalte træneren mig, at jeg måske kan få svært ved at spille fast, så det ville være bedst, hvis jeg ledte efter en anden klub, men hvis jeg bliver, vil han tage mig med i betragtningerne, når han skal vælge truppen, siger Kamil Wilczek til det polske medie Sportowe Fakty og tilføjer:

- Den samme besked gav sportsdirektøren til min agent. Problemet er, at der har været stille siden da, og jeg ved ikke, hvad der venter mig, og snart begynder ligaen. Situationen er ikke let for mig, den er blevet lidt tvetydig. Men jeg giver ikke op. Jeg kæmper.

Jess Thorup skulle have fortalt den polske angriber, at FCK-exit er den bedste løsning. Foto: Anthon Unger

Selv har 33-årige Kamil Wilczek dog udelukkende fokus på FC København.

- På den ene side kunne jeg skifte hold, men jeg husker også min tur til Tyrkiet (klubben Göztepe, red.), så jeg vil helst undgå en transfer. Der kom vi ret hurtigt tilbage til Danmark, fordi familien også ville det. Min søn taler dansk, og jeg føler mig godt tilpas i denne liga, siger han.

Tipsbladet har været i kontakt med en polsk pressekilde, der bekræfter oversættelsen. Tipsbladet har spurgt FC København om kommentarerne, men de har ikke noget at tilføje.

Kamil Wilczek har kontrakt med FC København frem til sommeren 2023. Han står noteret for 14 mål på 46 kampe for løverne.