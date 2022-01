Kamil Wilczek stopper i FCK

I sommeren 2020 smed FCK en bombe og hentede Kamil Wilczek til hovedstadsklubben.

På halvandet år blev det til 46 kampe og 14 scoringer, men på transfervinduets sidste dag har FCK og polakken valgt at ophæve kontrakten.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Transfervinduet i Danmark smækker i, når mandag bliver til tirsdag, men da angriberen nu er uden kontrakt, er han fri til at finde en klub, efter vinduet er lukket.

I denne sæson har han spillet 14 kampe og scoret tre mål i alle turneringer.

- Kamil har optrådt særdeles professionelt i sin tid i F.C. København, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han har bevist, at han fortsat er en spiller, der ved, hvor målet står, men udsigten til spilletid hos os er ikke ret god for ham længere, og derfor er vi stille og roligt blevet enige om at gå hvert til sit.

- Vi ønsker Kamil og hans familie alt det bedste fremover.

Den tidligere Brøndby-anfører sætter også selv ord på FCK-tiden:

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at spille for F.C. København, siger Wilczek.

- Jeg har nydt min tid i klubben og er altid blevet behandlet godt der. Jeg ønsker alle i klubben alt det bedste.

FCK og Peter Christiansen har haft et travlt transfervindue. Bare på angriberpladsen er der skiftet godt ud.

Ind er kommet Khouma Babacar fra Serie A-klubben Sassuolo, og Mamoudou Karamoko fra LASK, mens Jonas Wind er solgt til Wolfsburg, og Wilczek nu også er fortid.