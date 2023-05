Kan blive mestre i bussen

Der kan udspille sig nogle vilde og våde scener i FC Københavns spillerbus mandag aften.

For hvis FC København formår at besejre Viborg mandag, og FC Nordsjælland efterfølgende dummer sig på Brøndby Stadion, er der dømt guld-fest på Motorvej E45.

Det vil nemlig betyde, at FCK med én spillerunde igen er fire point foran Farum-klubben og derfor ikke længere kan indhentes.

Og så kan øllen, festhatten og guldtrøjen godt komme frem.

Men det er slet ikke i hovedet på cheftræner Jacob Neestrup, der er fuldt fokuseret på den vigtige opgave, der venter i Viborg.

- Det scenarie er slet ikke i spil. Vi har kæmpet så hårdt i syv-otte måneder, og vi har hentet henholdsvis ni og ti point på to rigtig, rigtig dygtige modstandere hen over det her forår.

- Det er en flot præstation i sig selv, og derfor skylder vi også os selv at holde fokus på, at vi skal ud og levere en god præstation på først mandag og derefter søndag.

FC København gæster Viborg med kampstart klokken 16.00, inden FC Nordsjælland to timer senere møder Brøndby. For FCN's vedkommende betyder det også, at de spiller velvidende, hvordan kampen i Viborg er endt.

Men det kan ikke få Jacob Neestrup op ad stolen.

- Præmissen er, at tv skal vælge, og det er fuldstændig tilfældigt. Det er, som det er. De (FC Nordsjælland, red.) ved, at de skal vinde, så der er jo ikke noget med, at man kan spekulere i et resultat. Det er helt fair, synes jeg.