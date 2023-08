Kan det virkelig passe, FCK?

Hvis FCK klarer de polske mestre fra Raków Czestochowa, er de meget tæt på at ryge i tredje seedningslag til Champions League

FC København har opfyldt klubbens målsætning om Europa League for den kommende sæson. En indtægt på mindst 100 mio. kr. venter de danske mestre.

Men vejen til jackpot og et beløb på mindst 250 mio. kr. er ikke langt væk. Sidste og afgørende forhindring på vejen er de polske mestre fra Raków Czestochowa, der netop har slået de cypriotiske mestre fra Aris Limassol ud af kvalifikationen.

Det var en ekstatisk Christian Sørensen, der slyngede om sig med store ord, da han mødte Ekstra Bladet på sidelinjen få minutter efter neglebideren mod Sparta Prag var fløjtet af. Se højdepunkterne her Christian Sørensen i vild sejrsrus: - De har så store nosser

Store chancer

Og udsigterne til en fantastisk seedning ser rigtig gode ud for FC København, hvis de klarer de polske mestre.

Ekstra Bladet har set nærmere på seedningen til Champions League-gruppespillet under forudsætning af, at FC København for andet år i træk indløser billet til turneringen.

Som situationen er lige nu, står FC København rangeret som det bedst seedet mandskab i fjerde seedningslag.

Annonce:

Hvis enten Dinamo Zagreb eller Sporting Braga kikser kvalifikationen til Champions League-gruppespillet, vil FC København træde op i tredje seedningslag. Og det vil være en kæmpemæssig sportslig fordel.

For så vil de undgå at trække modstandere som AC Milan, Lazio, Salzburg, Shakhtar Donetsk og Røde Stjerne Beograd.

Victor Claesson scorede to mål i den forlængede spilletid og fik også scoret i straffesparkskonkurrencen. Han blev meget afgørende for FCK's samlede sejr. Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Allerede på lørdag kan det blive afgjort om FC København står med muligheden for at ryge i tredje seedningslag.

Som situationen er lige nu er Dinamo Zagreb seedet til tredje seedningslag, men de har tabt den første af to kampe mod AEK Athen med 1-2. De to klubber spiller returkamp på lørdag. Og trækker de græske mestre sig ud som samlet vinder, er sagen klar.

Hvis Zagreb vinder samlet, er der en ny chance for, at de kan ryge ud. For vinderen af kampen mellem Dinamo Zagreb og AEK Athen skal møde de belgiske mestre fra Antwerpen i play-off runden.

Roony Bardghji blev matchvinder med scoringen på straffespark. Nu venter de polske mestre før pladsen i Champions League er sikret. Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Annonce:

Der er endnu en mulighed for FCK for at lande i tredje seedningslag. Det kan ske, hvis Sporting Braga kikser play-off runden mod Panathinaikos fra Grækenland.

Til gengæld har det ingen betydning for FCK, hvem der vinder play-off opgøret mellem Rangers og PSV Eindhoven, fordi begge klubber har en højere koefficient end de danske mestre.

Nu skal FC København selvfølgelig lige klare udfordringen med Raków først. Det første opgør spilles 22. august i Polen. Siden er der returkamp 30. august i Parken, hvor det afgøres om FCK er med for andet år i træk i Champions League-gruppespillet.

Sådan er holdene seedet i Champions League, før de afgørende play-off kampe. Der bliver intet lavet om i de to øverste seedningslag. Til gengæld kan der ske forskydninger i de to nederste seedningslag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------