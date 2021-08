Kan miste guldfugl: - Smæk vinduet i!

Jess Thorup var en tilfreds mand, efter FC København havde klasket AGF med 3-1 i Aarhus.

Men han var også en lettere ængstelig mand, for selv om det er en sand fryd for øjet at se Mohamed Daramy folde sig ud på kanten i denne sæson, så skaber sådanne præstationer øget interesse.

Mohamed Daramy var igen altdominerende for FCK. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er selvfølgelig bittersødt for Jess Thorup, der har sat alle sejl ind på at vinde mesterskabet tilbage til FCK.

- Vi har kæmpe ambitioner i FCK. Vi går efter guldet, og der kan jeg da sagtens se Mohamed Daramy få en nøglerolle.

- Jeg har selvfølgelig også ladet mig fortælle, at der er bud efter ham, og jeg har svaret, at jeg gerne vil smække vores transfervindue i nu. Jeg 'tager meget gerne til takke' med den trup, som vi har nu. Sagt på en anden måde, så beholder jeg meget gerne 'Mo', også selv om han skulle indbringe på den anden side af 100 millioner, lød det fra Jess Thorup.

Jess Thorup kan hænge nok så mange gardiner op... Transfervinduet er stadig åbent til stor fortrydelse for FCK-træneren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv, Mohamed Daramy, er ikke sådan at ryste. Den 19-årige knægt har selvfølgelig bidt mærke i spekulationerne om hans fremtid, men igen-igen beviste han på banen, at det ikke påvirker ham.

- Jeg bruger ikke tid på at tænke over det. Det er op til klubben og mine rådgivere. FCK har sagt til mig, at de gerne vil beholde mig. Det er jeg glad og stolt over, men dermed ikke sagt, at jeg udelukker et skifte, hvis det rigtige dukker op.

Mohamed Daramy og tomålsskytte Pep Biel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvad er det rigtige bud for dig?

- Det er svært at svare på, før det er der. Men jeg ved, at klubben vil have over 100 mio. kr. for mig, så det udelukker vel en del, sagde Mohamed Daramy med et skævt smil, inden han blev ført væk af FCK's pressechef i den silende regn.

100 mio. kr. skulle nødigt fange en forkølelse...

