Kan score kassen: Det skal redde FCK-regnskab

FC København er sikret i omegnen af 70 mio. kr., hvis de kvalificerer sig til Europa Leagues gruppespil. Men mestrenes europæiske eventyr kan også ende med under ti mio. kr. og et regnskab i rødt

Det kan vise sig at blive nogle meget dyre straffesparksafbrændere, som FC København havde i den dramatiske kamp mod Røde Stjerne i sidste uge.

Både Dame N’Doye og Karlo Bartolec havde i straffesparksdramaet mod de serbiske mestre muligheden for at sende københavnerne videre til Champions Leagues playoff-runde.

Og var det sket, var der ikke kun de mange tusinde FCK-tilhængere i Parken, der havde jublet. Det havde koncerndirektør Jan Harrit i den grad også.

For en sejr over Røde Stjerne havde som minimum sikret Parken Sport & Entertainment lige knap 110 mio. kr.

Men både den senegalesiske angriber og den kroatiske back misbrugte matchbolde for de danske mestre, så nu risikerer koncernen i stedet at måtte nøjes med under ti mio. kr., hvis det også kikser i de to playoff-kampe til Europa League-gruppespillet.

Går ikke ned med kasketten

Både sportsligt og økonomisk er der meget på spil, når FC København møder Riga FC.

Groft sagt kommer de to kampe til at afgøre, hvorvidt Parken Sport & Entertainment kommer ud af 2019 med et plus eller minus i regnskabet.

En kvalifikation til Europa Leagues gruppespil vil minimum kaste i omegnen af 70 mio. kr. af sig, viser Ekstra Bladets opgørelse. Parkens økonomiske forventninger er netop baseret på deltagelse i gruppespillet.

Selskabet forventer et resultat i størrelsesordenen på 60 til 75 mio. kr., men uden et gruppespillet kan et pænt plus blive forvandlet til et lille minus.

Manager Ståle Solbakken kommer ikke til at undervurdere Riga, som nu venter for FCK. Foto: Lars Poulsen

FC København er pæne favoritter mod Riga, men straks efter det bitre nederlag til Røde Stjerne advarede manager Ståle Solbakken om at tro, at det ville blive en walk over:

- Mentalt er det knaldhårdt, og nu har vi virkelig pres på os. Vi skal vise, at vi kan grave os op igen og vise, at vi ikke går ned med kasketten.

Flere penge i Europa League

FC København har været i et europæisk gruppespil i 12 ud af de 13 seneste sæsoner.

Det er både den sportslige og økonomiske forventning i hovedstaden, og havde holdet været lidt bedre til at sparke straffespark, var den allerede blevet opfyldt.

FC København har over 37 mio. grunde til at ærgre sig over, at de ikke kom i Champions Leagues playoff-runde mod Young Boys.

Taberen af playoff-runden får nemlig lige over 37 mio. kr. ud over billetten til Europa Leagues gruppespil og de penge, der venter der.

Spanske Pep Biel er i karantæne, når FCK torsdag møder Riga i Parken. Nyindkøbet så rødt mod Røde Stjerne. Foto: Lars Poulsen

Der er kommet flere penge i Europa League de seneste sæsoner, men de helt store penge ligger fortsat i Champions League.

FC København stod til at indkassere i omegnen af en kvart milliard kr., hvis de havde kvalificeret sig til mesterturneringen.

- Nu går der er år, før vi får chancen igen, men vi må videre. Vi har Superligaen og Europa League, så det handler om at være klar.

- Alle vil helst i Champions League, det siger sig selv, men jeg vil ikke sige, at Europa League er en ringe trøst, sagde Victor Nelsson efter det bitre nederlag til Røde Stjerne, der virkelig har sat FCK under pres.

Næste opgave: Riga FC En ung klub: I 2015 slog de to Riga-klubber FC Caramba og Dinamo sig sammen og skabte Riga FC. Klubben rykkede i sin første sæson op i den bedste række og hentede i 2018 sit første mesterskab og vandt desuden pokalturneringen. De fører lige nu ligaen og er på vej mod endnu et mesterskab. Sådan er det gået i denne sæson: I første runde af Champions League-kvalen tabte de til Dundalk efter straffesparkskonkurrence. Begge opgør endte 0-0. I Europa League-kvalifikationen sendte de første de polske mestre Piast Gliwice ud (2-3 og 2-1), inden de eliminerede finske HJK (1-1 og 2-2). De har dermed muligheden for at nå et europæisk gruppespil for første gang. Profilen: Roman Debelko. Den ukrainske angriber lavede to mål (og et selvmål!), da Riga fik 2-2 i Helsinki. Han scorede også i udekampen mod Piast Gliwice. Angriberen har karantæne i første kamp i Parken. Træner: Mihails Konevs Hjemmebanen: Skonto Stadium med plads til 9100 tilskuere. Sådan mødes de: 22. august i Parken med returkamp 29. august i Riga. Chancevurdering: 75-25 i FCK’s favør

