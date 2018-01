Karrieren forbi for FCK'er: 'Jeg er langt fra niveauet'

Mikael Antonsson har spillet 193 kampe for FC København, og han har vundet de fleste af dem. Det er blevet til danske mesterskaber, pokaltitler og kampe i Champions League-gruppespillet.

Nu har han taget sin sidste tørn på fodboldbanen.

Siden september har Mikael Antonsson været 2. assistent i FC København, og den rolle trives han godt i. Det bliver også hans fremtidige rolle i hovedstaden. Den 36-årige svensker står notetet for syv minutters Superliga-bold i denne sæson, og han har ingen forventninger om, at der venter ham flere, selv om hans kontrakt som spiller løber frem til sommer.

Mikael Antonsson i aktion i maj mod Lyngby.

Mikael Antonsson jubler med holdkammeraterne efter pokaltriumfen mod Brøndby i 2017.

Han regner med, at han har spillet sin sidste fodboldkamp på topniveau.

- Ja, det tror jeg. Der findes måske et oldboys-hold, som vil have mig. Nu er Erik (Johansson, red.) også på vej tilbage, så der er heller ikke brug for mig, siger Mikael Antonsson til tipsbladet.dk.

Skulle der pludselig og mod al forventning blive brug for ham i det centrale forsvar, stiller han sig selvfølgelig til rådighed for Ståle Solbakken.

- Alt er muligt, men nu står jeg her og taler med dig iført en rød jakke, mens spillerne har sort på. Jeg prøver at holde mig i gang, men jeg er langt fra deres niveau. Det kribler lidt i benene, og nogle gange føler jeg til træning, at jeg rigtig gerne vil spille med, men det var den rette beslutning at blive træner og den rette beslutning af Ståle at give mig muligheden, siger svenskeren.

Trænerkarrieren startede på værst tænkelige måde for Mikael Antonsson i september sidste år. Det lykkedes ham at rive ledbåndet over.

- Den skade fik jeg som træner - ikke spiller. Det er helt vildt. Det var min første træning, og jeg skulle lige vise drengene, hvordan man bevæger sig. Smask, sagde det i knæet, fortæller Mikael Antonsson, der ikke længere har smerter efter skaden:

- Jeg kan være med til at trille bolden lidt rundt osv. Jeg tror, det er bedst, jeg lader det blive ved det, slutter svenskeren med et smil.

Mikael Antonsson nåede 28 svenske A-landskampe i karrieren.

