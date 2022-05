Karrierens dårligste

FC København var heldig med at slippe fra Heden med et enkelt point.

Heldig var Nicolai Boilesen bestemt også i første halvleg, da han sendte en katastrofal tilbagelægning af sted mod Kamil Grabara, der med det yderste af støvlerne fik forhindret et selvmål i samarbejde med stolpen.

- Det er den dårligste aflevering i min karriere. Det kunne også være blevet en af mine dyreste. Men jeg må rose min keeper, for han er godt nok svær at passere, selv om både modspillere og jeg selv forsøger ihærdigt. Han er god og vigtig for os, lød takken fra Nicolai Boilesen.

Nicolai Boilesen er glad for sin polske keeper. Foto: Claus Bonnerup

Nicolai Boilesen, der var tilbage i FCK-startopstillingen, idet Davit Khocholava døjede med en skade, var godt klar over, at FCK ikke var uheldig med at snuppe et point med hjem i bussen.

- Kampen skiftede karakter i de sidste 10-15 minutter, da FCM smed det hele frem. Det viser vel også, at de skulle bruge de tre point mere end os. Vi ville gerne have vundet, men jeg hænger ikke med hovedet over, at vi får uafgjort med til København, lød det fra Nicolai Boilesen, der konkluderede.

- I fremstiller det lidt som om, at FCM er store favoritter til at vinde guldet. Jeg vil hellere stå i vores position end deres, og jeg er sikker på, at det er os, der står med pokalen til sidst.