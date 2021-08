Kasteskyts flænsede huden af Wind

Jonas Wind og Simon Hedlund stod for skud, da fansene fra begge hold var tilbage på tribunerne. Begge spillere blev ramt af kasteskyts i et derby med mange forstyrrelser fra tribunen

Det var første gang i lang tid med fans på tribunerne fra både FC København og Brøndby IF til et derby i Parken. Og de lod høre fra sig i mere end en forstand.

Røgbomber, kanonslag og romerlys var alle at finde i kampens indledning. Den måtte derfor afbrydes nærmest, før den var begyndt.

Urolighederne stoppede ikke, da kampen blev sat i gang igen, for her stod spillerne for skud.

Simon Hedlund og Jonas Wind blev begge ramt af kasteskyts fra tribunerne.

- Der fløj mange ting ind. Det er man efterhånden vant til, når man kommer tæt på deres fans. Jeg ved ikke helt, hvad det var. En slags jernstang eller et romerlys eller et eller andet, siger Jonas Wind efter kampen.

Jonas Wind medgav efter kampen, at han nok ikke skulle have valgt at gribe den kastede genstand. Foto: Lars Poulsen

På billeder fra situationen ser det ud til at være et afbrændt romerlys, og der var en smule varme tilbage i det, da landsholdsspilleren fik det i hånden.

- Den var lidt varm i hvert fald, så den flænsede lige lidt af huden af.

En bonrulle ramte Simon Hedlund på ryggen, mens Brøndby-spillerne fejrede en scoring. Foto: Anthon Unger

Brøndbys Simon Hedlund så medtaget ud efter han blev ramt af en bonrulle, som vi kender dem fra kasseapparater i landets supermarkeder.

Han måtte modtage behandling kort efter Brøndbys scoring til 2-2 og var ude i flere minutter.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra svenskeren efter kampen.

Men det vil være overraskende, hvis ikke der kommer en form for straf for tilskuernes fyrværkeri og kasteskyts.

