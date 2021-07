Katastrofe hvis det ikke sker

Det vil både sportsligt og økonomisk være en katastrofe for FC København, hvis de for andet år i træk kikser kvalifikationen til et europæisk gruppespil

Ståle Solbakken hadede denne tid på året.

- De værste uger i FCK hvert år, sagde den tidligere manager om tiden, hvor københavnerne midt i transfervindue og en Superliga-start skulle forsøge at kvalificere sig til et europæisk gruppespil.

I FC København er kravet gruppespil hver eneste sæson. Det kiksede for et lille år siden for Solbakken, og det var en af de udløsende årsager til fyringen af nordmanden.

Knap halvanden uge efter nederlaget til Rijeka fik han sparket.

Kampen mod Rijeka i Europa League-kvalifikationen blev den sidste europæiske kamp for Ståle Solbakken som FCK-manager. Foto: Lars Poulsen

Nu er det Jess Thorup, der står med presset.

Der er ingen ros at hente, hvis han kvalificerer FCK til gruppespillet i Europa Conference League.

Til gengæld vil en tidlig europæisk exit være katastrofal både sportsligt og økonomisk.

Og det er noget, der vil kunne få stolen til at vakle under træneren.

- Det en grundpille i FC København, at vi vil være en international fodboldklub. Derfor er det afgørende, at vi kommer med i et gruppespil.

- De europæiske kampe er med til at løfte hele klubben både organisatorisk og økonomisk, siger sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Hvis europæisk gruppespil kikser, skal Parken Sport & Entertainment ud i en ny nedjustering for 2021 . Så vil året ende med røde tal.

Derfor er det nogle af sæsonens vigtigste kampe, der venter københavnerne de kommende uger.

- Der er særdeles vigtige point, penge og oplevelser på spil for os, så vi skal være på fra start. Alle FCK'ere ved, hvad de europæiske aftener betyder for os som klub, siger Peter Christiansen.

Sæsonens første europæiske aften i nationalarenaen er torsdag aften mod Torpedo-Belaz Zhodino i 2. kvalifikationsrunde.

FCK er naturligvis storfavoritter mod holdet fra Belarus.

Men sidste sæsons nederlag til kroatiske Rijeka var en påmindelse om, at københavnerne ikke har patent på deltagelse i et europæisk gruppespil.