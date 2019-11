Kendis-klaps til Fetterlein og Medina: Ingen skam i livet

Uforstående Frederik Fetterlein er offer for et karaktermord i Nicklas Bendtners nye bog, hvor også Medina klapses af for episode i hotellobby

I sommeren 2016 er Nicklas Bendtner færdig i Wolfsburg, humørmæssigt temmelig langt nede og desperat efter at finde sig en ny arbejdsgiver.

’Jeg må tilbage på banen. Jeg overlever ikke en måned mere som klubløs’, siger han til sin agent, Ivan Marko Benes.

De to tager til London for at forhandle med klubber i den næstbedste, engelske række, The Championship. En øvelse, der ender med en overraskende velbetalt kontrakt hos Nottingham Forest, fremgår det af bogen, ’Begge sider’, som udkommer tirsdag.

Da de to ankommer, går de ud for at spise på den italienske restaurant Novikov, og her venter der Bendtner en lidt ubehagelig overraskelse, skriver han.

’Til min skræk ser jeg, at Frederik Fetterlein sidder et par borde væk. Fetterlein var en virkelig god tennisspiller, der festede sit talent væk. Nu lader han, som om han lever jetsetlivet, men i virkeligheden vil han gøre alt for at blive set og opholde sig i spotlyset’, skriver han og fortsætter:

’Det kan godt være lidt sørgeligt at være vidne til. Folk har glemt, hvad han kom frem på. Han er kendt for at være kendt – og for at hænge ud med alle mulige andre realitytyper. Det er præcis sådan, som jeg ikke har lyst til at ende. I realitysumpen. De mennesker inspirerer mig ikke. De kan intet ekstraordinært’, lyder Bendtners dom i bogen.

Nicklas Bendtners nye bog udkommer tirsdag.

Fetterlein får øje på Bendtner og kommer over til hans bord sammen med en kammerat og beder om at få taget et billede sammen med Bendtner, som lidt modstræbende indvilliger.

Agenten bryder ind. Det er af flere grunde ikke et tidspunkt, hvor hans klient skal foreviges i det offentlige rum på en navngiven location. Han betinger sig derfor, at billedet ikke må lægges op på de sociale medier.

”Nej nej, selvfølgelig ikke. Det er bare til min søn. Han er kæmpe Bendtner-fan”, garanterer Fetterlein, som herefter forgæves prøver at lokke Bendtner med på bytur.

To timer senere ligger billedet af Bendtner og Fetterlein på sidstnævntes Instagram med teksten ”Altid super hyggeligt dinner hygge i UK”.

’Det skal helt klart se ud, som om vi er best buddies’, noterer Bendtner.

Ivan Benes eksploderer og vil have fat i Fetterlein, mens hans klient nøjes med at konstatere, at Fetterlein ingen skam har i livet.

Karaktermordet kommer tydeligvis lidt bag på Frederik Fetterlein, da Ekstra Bladet fanger ham.

- Vi har tit mødt hinanden, både i London og København, og hilst på hinanden, og jeg har ikke fået noget indtryk af, at han ikke kunne lide mig. Men Nicklas skal bare vide, at der er mange, der er søde og forsvarer ham, når andre sviner ham til for de ting, han har lavet. Det har jeg også altid gjort, for jeg synes, han er en sød dreng, siger han.

Han husker ikke, at han skulle have fået noget forbud mod at lægge et fælles foto op.

- Havde jeg fået besked på det, så havde jeg da ikke gjort det. I øvrigt er min søn ikke fan af Bendtner. Men måske har Nicklas selv lidt svært ved at huske alt fra den verden, han lever i, siger Frederik Fetterlein, som trækker hørligt på skuldrene over Bendtners karakteristik af reality-miljøet.

- Det har da også sine dårlige sider, så det har han lov til at mene. Men jeg lever mit liv, og der er måske episoder fra hans, som jeg ikke havde kunnet finde på at foretage mig.

Veninderne Medina og Julie Zangenberg overværer Nicklas Bendtner træne. Også sangerinden får et klaps i hans nye bog. Foto: Lars Poulsen

Også andre kendisser får en over nakken i bogen. Det gælder også sangerinden Medina, der er veninde med Bendtners daværende kæreste, Julie Zangenberg.

Nicklas og Julie er inde i en parkrise, og Bendtner huserer på det fine d’Angleterre, og i bogen fortæller han følgende:

’Jeg overværer det ikke selv, men jeg skal høre for det. Medina – Julies såkaldt bedste veninde – har stået og skreget nede i receptionen: ”Jeg skal op til Nicklas, det utro svin”.

Sangerindens høje C får en kras Bendtner-dom med på vejen.

’Det er typisk for folk, der er blevet venner, fordi de er kendisser. Alt handler om opmærksomhed. Hvis Medina virkelig bekymrede sig om sin veninde, så ville hun ikke stå og lave en scene midt inde i byen. Så ville hun bare tage sig af hende’, lyder det i ’Begge sider’, som udkommer tirsdag.

