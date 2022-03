Khocholava i rørende interview: - Vær der for Ukraine

FC Københavns David Khocholava opfordrer alle, som kan, til at støtte Ukraine i et følelsesladet interview, hvor han fortæller om den svære situation, som hans familie befinder sig i

En tydelig berørt David Khocholava sætter nu ord på de tragedier, som foregår i Ukraine.

David Khocholava spiller til daglig i FC København, men hans familie bor i det krigsramte land.

- Lige nu bliver det værre dag for dag. Hele byen, hvor min kone er født og vokset op, er fuldstændig ødelagt, siger han i et interview på FC Københavns hjemmeside.

- Det, som mine venner og familie har været igennem de sidste uger, har været katastrofalt. De har levet i beskyttelsesrum for bomberne, og er bange for ikke at overleve den næste dag.

David Khocholava er selv fra Georgien, men det meste af hans familie er ukrainsk, heriblandt hans kone. Han boede selv i landet i otte år, hvor han har tilbragt hele sit voksenliv.

Ifølge FCK er interviewet lavet, inden hans svigerfar på tragisk vis mistede livet i krigen. Alligevel har forsvarsspilleren selv ønsket, at det bliver vist.

Ikke fordi det på nogen måde skal handle om ham, men fordi han ønsker at sprede budskabet om at hjælpe alt det, man kan.

Hans øvrige nærmeste familie er sidenhen kommet i sikkerhed, skriver klubben videre.

David Khocholava kom til FC København i sommeren 2021.

Siden Rusland invaderede nabolandet Ukraine er mere end to millioner på flugt fra de russiske styrker. Mange af dem er er kvinder og børn.

Du kan støtte FC Københavns indsamling til børnene i Ukraine ved at klikke her.