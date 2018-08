Kig væk, FCK-fans: Her er skrækstatistikken der skal brydes

Det kræver europæisk historieskrivning, hvis FC København skal opfylde målet om deltagelse i et europæisk gruppespil.

Hovedstadsklubben har i sin 26-årige historie leveret mange mindeværdige europæiske præstationer, men en ting har den fortsat til gode: At sende et hold fra en af Europas top fire-ligaer ud af Europa.

De har slået Manchester United og Lazio, spillet uafgjort mod FC Barcelona og Stuttgart, men aldrig sendt en klub fra England, Italien, Spanien eller Tyskland ud efter et europæisk dobbeltopgør.

- Det er et stort bjerg, der skal bestiges. Jeg vil rangere det højt over FCK’s største europæiske præstationer, hvis det lykkes.

- Det bekræfter statistikken også, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet før københavnernes første opgør mod Atalanta i Europa Leagues playoff-runde.

Interaktivt element

FCK har været i et europæisk gruppespil 11 ud af de 12 seneste sæsoner, og både klubbens sportslige og økonomiske målsætning er at nå et gruppespil.

Økonomisk vil det koste Superligaens førerhold mindst 50 mio. kr. at misse et europæisk gruppespil.

Det vil med andre ord være rigtig skidt for pengekassen at ryge ud til Serie A-klubben, men sportsligt er det ifølge Solbakken en anden historie:

- Lodtrækningen er ikke noget, at vi kan styre, men der er noget fundamentalt galt, når du med vores europæiske meritter kan løbe ind i et hold for et top fire-land nu.

- Men sådan er det, og vi kan ikke sætte os ned før hver sæson og lave en målsætning om, at vi skal i gruppespil, hvis vi trækker hold fra de og de lande.

Interaktivt element

Klubkamprekordholder William Kvist har været med på mange store europæiske togter med FCK, men smiler ikke ligefrem med udsigten til at skulle op mod en italiensk modstander.

- Hold fra top fire-lande i Europa er godt besat på alle pladser og vant til et vist niveau. Deres dagligdag i en stærk liga kommer til sin ret, og det er noget andet end et møde et østeuropæisk hold.

- De har ofte nogle gode brasilianerne, men kan godt være tyndt besatte andet steder. Dem har vi været gode til at møde, men det bliver noget andet mod Atalanta.

- Der er ikke mange af vores spillere, der ville gå ind på deres hold. Når vi møder de østeuropæiske hold kan vi altid sige, at der var nogle af vores, der godt kan bruges. Så vi skal ramme en vores gode dage – to gange, siger den tidligere anfører, der sagtens kunne komme til at få en central rolle i opgøret i Reggio Emilia.

Atalanta hører hjemme i Bergamo, men hjemmebanen er ikke egnet til europæiske kampe. Derfor må Andreas Cornelius’ klub et par timers kørsel sydpå for at afvikle kampen mod FCK.

***

Andreas Bjelland ser frem til at møde et hold, der gerne vil spille fodbold. Foto: Jens Dresling

Bjelland: 'Vi har en fair chance'

FCK’s forsvarsstyrmand Andreas Bjelland er optimistisk forud for de europæiske kampe mod Atalanta. Ifølge den 30-årige profil har københavnerne en fair chance for at gå videre.

- Jeg synes, at det er en fed udfordring. For os er det en god test og en fin mulighed for at vise, at vi godt kan være med.

- Atalanta er selvfølgelig et af de værre hold, vi kunne møde, men det er vi ikke selv herrer over, og jeg synes, at vi har en fair chance, siger Bjelland, der ser frem til at møde et hold, der er klar til at spille fodbold:

- Atalanta parkerer ikke ligesom AGF bussen i feltet i 90 minutter. De vil gerne spille fremad, og de forsøger at skabe noget.

- Det kan forhåbentlig være vores mulighed for at sætte nogle af de ting i spil, hvor vi er rigtig gode. Vi har rykket os, og det vil være et skridt videre på vejen, hvis vi kan slå Atalanta ud efter 180 minutter.

Næste opgave: Italiensk gudinde med begrænset erfaring Hvem er Atalanta? En traditionsrig italiensk klub fra den norditalienske by Bergamo. Klubben har dog aldrig været blandt de bedste og har også i dette årtusinde brugt flere år i Serie B. Dens bedste placering er en fjerdeplads i sæsonen 2016/17. Har de så aldrig vundet noget? Jo, i 1963 vandt Atalanta den italienske pokalturnering, Coppa Italia. La Dea (gudinden), som klubben kaldes, havde den danske OL-helt Flemming Nielsen med på holdet i finalen mod Torino, og selv over 50 år efter triumfen bliver han stadig genkendt og hyldet, når han besøger byen. Hvad med sidste sæson? Træner Gian Piero Gasperini førte sit hold til en syvendeplads, og det snuppede dermed Italiens sidste europæiske plads. Hvem er den største profil? Lille Alejandro Gómez er en arbejdsom kreatør, og hans lave tyngdepunkt og hurtighed gør det svært for andre at fange den alsidige offensivspiller. Han er anfører i klubben og fik i en alder af 29 landsholdsdebut for Argentina i sommeren 2017. Andre der skal holdes øje med? Stjerneskuddet Musa Barrow og lejesvenden Duván Zapata. Sidstnævnte er en stor, stærk angriber og blandt andet hentet, fordi Andreas Cornelius slet ikke har slået til. Har de stor europæisk erfaring? Nej, Atlantas optrædender i Europa har været meget sporadiske. De var første gang med i 1963 og skulle derefter vente næsten 25 år på næste kamp. I 1988 var de i semifinalen i Pokalvindernes turnering, og de nåede i sidste sæson 1/16-finalen i Europa League. Her tabte de 3-4 til Dortmund. Hvordan nåede de playoff-runden? Italienerne trådte ind i 2. runde, hvor de slog Sarajevo med sammenlagt 10-2. I 3. runde blev Hapoel Haifa ekspederet ud uden problemer. Atalanta vandt 4-1 i Israel og sejrede 2-0 i Italien. Andreas Cornelius kom ind til sidst og lavede målet til 2-0. Ellers noget? Klubbens hjemmebane, Stadio Atleti Azzurri d’Italia, er noget af en antikvitet og ikke blåstemplet af UEFA. Det betyder, at Atalanta må spille sine europæiske hjemmekampe andre steder. Kampen mod FCK i næste uge bliver spillet på Sassuolos normale hjemmebane, Stadio Citta del Tricolore, i Reggio Emilia et par timers motorvejskørsel fra Bergamo. Vis mere Luk

Se også: Aftale på plads: Her kan du se FCK's Europa League-brag

Se også: Ståle må ændre igen: Stjerne skadet på ny

Panik før lukketid: Det skal FCK gøre, før vinduet lukker