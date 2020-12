Kim Brink: Her er problemet i FCK

Det er efterhånden 20 år siden, at Kim Brink forlod trænerjobbet i FC København til fordel for et årti som sportschef og direktør i OB.

Men i podcasten 'Bech bag bolden' taler Brink om tiden hos løverne, og han kommer også ind på, hvad der ligger bag problemerne lige nu.

- Hele problematikken omkring FCK ligger i, at sammensætningen af spillertruppen ikke er så stærk som den har været. Der er formentlig indkøbt forkerte spillere i en længere periode, siger Brink i podcasten.

Brink peger på, at Ståle Solbakken selvfølgelig har haft ansvaret, men at han muligvis ikke selv har peget på dem alle.

Kim Brink kom til FCK i 1996 efter en periode, hvor han var træner i Ikast og med til de indledende snakke om FC Midtjylland.

Her er Brink i tiden som OB-direktør. Foto: Ole Frederiksen

Mødet med FCK-bestyrelsen foregik hos Harald Nielsen og med fire retter mad og vin.

- De blev enige med Ikast om at købe mig fri for små to millioner. De er gode til at handle i det midtjyske. De fik i hvert fald betydeligt flere penge ud af mig, end de gav mig, det er helt sikkert.

- Det var 1,8 millioner kroner, de kom til at give for at få mig fri, og det fik jeg ikke i løn - ikke engang halvdelen, siger Brink.

Efter FCK og OB var Kim Brink i FC Fyn som direktør, ligesom han også var med i forsøget med Vejle Boldklub Kolding. I øjeblikket har han gang i et digitalt fodboldprojekt.

