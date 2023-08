Klapper i om Højlund-transfer

Den tidligere FCK-dreng Rasmus Højlund står over for et skifte til Manchester United, men den nuværende træner i mesterskabsklubben er ikke interesseret i at kommentere det

Rasmus Højlund er angiveligt meget tæt på at blive præsenteret som ny spiller i Manchester United, og siden den 20-årige angriber skiftede fra FC København til Sturm Graz i 2022, er der kommet turbo på karrieren.

Men FCK's nuværende cheftræner, Jacob Neestrup, vil ikke knytte en kommentar til det tidligere FCK-talents kommende skifte.

- Nej, det vil jeg ikke, for der er ikke noget, der er officielt, lød det kortfattet over for Ekstra Bladet og resten af pressen til holdets træning i Parken tirsdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacob Neestrup havde ikke meget at sige om Rasmus Højlunds skifte til Manchester United. Foto: Jens Dresling

Ikke i tvivl

Højlunds tidligere holdkammerat Rasmus Falk var dog mere snakkesalig.

- Det er fedt for ham. Det er et stort skifte, må man sige. Det er jo ikke så lang tid siden, han løb og trænede med os her, så det er et fantastisk skridt for ham og spændende at følge med i.

- Tænker du, skiftet er for stort for ham?

- Nej, det er ikke noget, jeg har gjort mig tanker om. Når man har chancen, kan jeg godt forstå, at man tager den. Jeg er sikker på, at hvis han kan forsætte sin udvikling, så skal han nok tilpasse sig der.

- Nu kommer han over til nogle endnu dygtigere spillere, end hvor han lige har været, så mon ikke han bare tager yderligere skridt og får en fed tid der.

Vil altid være spændende

- Forstår du hypen omkring Højlund?

- Jeg ved jo godt, han har gjort det fantastisk, men med den pakke han har, så vil han altid være spændende, og der er altid nogen, han kan blive sammenlignet med i forhold til, hvilken type han er, lyder det Rasmus Falk.

Onsdag møder FC København islandske Breidablik i returopgøret i Parken. Tropperne fra Østerbro vandt den første kamp 2-0.