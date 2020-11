Klapper i om Thorup: - Jeg tør ikke sige noget

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer turde ikke sige noget, og William Kvist havde ikke lyst til at blive interviewet.

Den midlertidige sportslige leder i FC København havde ellers aftalt interview med Canal 9 før kampen mod Lyngby.

Men det blev aflyst, da først B.T. og siden Ekstra Bladet søndag eftermiddag kunne fortælle, at Jess Thorup bliver Ståle Solbakkens afløser på trænerbænken i FCK.

Heller ikke den skrivende presse ønskede FCK at sende Kvist ud til søndag aften i Parken.

På Twitter bekræftede Thorups arbejdsgiver Genk den københavnske interesse. Den belgiske klub skrev, at den i øjeblikket havde samtale med Jess og hans følge.

Men Genk kan ikke gøre noget. Jess har givet FCK sit yes og har en frikøbsklausul på cirka fire mio. kr., som FC København har tænkt sig at indløse.

Allerede mandag morgen kan der meget vel blive udsendt en fondsbørsmeddelelse og blive indkaldt til et eftermiddags pressemøde i Parken.

Men alt det var FCK'erne ikke meget for at tale om efter den grimme 4-2-sejr over Lyngby.

- Jeg har ikke hørt, at det skulle være officielt. Jeg har læst rygterne ligesom alle andre, men jeg ved nothing, sagde Viktor Fischer.

- Hvor godt kender du Jess Thorup?

- Ikke bedre end en U21-slutrunde i 2015 og så den tid, han havde i FC Midtjylland, hvor han var stærk. Og så ved jeg, at han har gjort det ganske godt i Belgien.

- Andet ved jeg ikke om ham, og andet tør jeg ikke sige. Jeg vil have, at den er officiel, før jeg tør gå ind i det. Han er en kapacitet, men jeg vil lige vente med at sige mere, lød det fra kantspilleren, der ellers sjældent udøver selvcensur.

Der venter Jess Thorup en kæmpe opgave i FC København. Det er et par enorme sko, som han skal fylde ud, og samtidig er der en hel del ting, som han skal have styr på.

Hjalte Nørgaard har været midlertidig træner i FCK. Foto: Lars Poulsen

Defensiven for eksempel, som endnu engang gav lette scoringer væk i Parken.

Det var Hjalte Nørregaards naturligvis ikke tilfreds med, og som han meget præcist konstaterede, var resultatet bedre end præstationen.

Kampen ville han gerne tale om, men også vikaren klappede i, da Jess Thorups navn blev nævnt.

- Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg har været på arbejde. Vi har snakket om Lyngby og kampen i dag.

- Hvad der sker i morgen, det sker i morgen. Jeg har ingen påvirkning på det alligevel, sagde vikaren, der snart kan vende tilbage til sit U19-hold efter at have løst opgaven, han fik.

Seks point i tre kampe er godkendt, og FC København er efterhånden kravlet op midt i tabellen.

- Hvis vi kigger tre uger tilbage, tror jeg, at vi havde skrevet under på, hvor vi er nu. Vi er i en stærk situation, og jeg kan mærke, at der begynder at komme ro på.

- Når der ikke er så meget snak om, hvor elendige vi er, eller hvor det meget sejler i Parken, så ved jeg, at vi er på vej til noget godt, sagde Viktor Fischer, der sendte roser til Hjalte Nørregaard for arbejdet som brandslukker midt i en krisetid:

- Hjalte er vokset ekstremt meget. Det var voldsomt for FCK at miste en så stor personlighed som Ståle. Men Hjalte har stille og roligt lagt på.

- Han har fra start kørt sin egen stil og faldet stærkere og stærkere ind i rollen. Det har også afspejlet sig i resultaterne.

- I dag vinder vi 4-2 på en dag, hvor vi ikke gør det så godt. Det tror jeg ikke, vi havde gjort for fire uger siden. Det er virkelig vigtigt at tage med.

FCK møder onsdag 2. divisionsholdet Avarta i pokalturneringen, inden det søndag gælder FC Midtjylland i Superligaen.

