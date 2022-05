Klar besked: - De tre er ikke gode nok

- Hvis FCK skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League skal de have en stor, stærk angriber på niveau med N’Doye eller Cornelius, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Med mesterskabet i boks står FC København nu med en gylden mulighed for den helt store Champions League-gevinst på anslået 180-200 mio. kr.

Det vil være første gang siden 2016, hvis det lykkes at gå hele vejen til gruppespillet.

De skal samlet blot besejre én modstander for at kvalificere sig. Tilmed har FCK præsteret så stærkt over de senere år, at de også bliver seedet og derved på papiret får en lettere modstander.

Vejen til drømmeland kan næsten ikke være bedre for Jess Thorups mandskab.

Men de skal forstærke sig specielt på én position, hvis drømmene skal indfries, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Når jeg ser FCK-mandskabet, savner jeg en stor, stærk boksangriber, der kan heade indlæggene i mål. Specielt hvis de skal opfylde målsætningen om at kvalificere sig til Champions League.

- De får svært ved at få succes i Europa ved udelukkende at spille med små vævre typer som Pep Biel, Isak Bergmann Jóhannesson og Hákon Haraldsson. De er for letbenede og fylder ikke nok i feltet, mener Stig Tøfting.

Khouma Babacar har ikke lignet en permanent løsning som topangriber i FCK. - Det har til tider lignet arbejdsvægring, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

Derved signalerer Tøfting samtidig, at han ikke har den store europæiske tillid til hverken Nicolai Jørgensen, Khouma Babacar eller Mamaoudou Karamoko kan slå til på den lange bane.

- Nicolai Jørgensen har været alt for meget skadet. I forhold til Babacar har det i flere situationer nærmest lignet arbejdsvægring, når han har fået spilletid.

- Når det gælder Karamoko, så er han jo vanskelig at bedømme, fordi han kun har spillet 26 minutter i foråret. Men hvorfor skulle det hele pludselig ændre sig til, at han spiller fast efter ferien? Det har jeg i hvert fald svært ved at se. De tre er ikke gode nok, hvis FCK skal spille med på øverste hylde, påpeger Stig Tøfting.

- Hvis Denis Vavro koster i omegnen af 40 mio. kr., skal FCk købe ham fri, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

Hvis FCK skal have opfyldt Champions League-drømmen, kræver det udover en angriber også en investering i en central forsvarsspiller. Og her ser Tøfting det helt naturligt, at man hurtigt lukker en aftale om at købe Denis Vavro.

- Hvis Vavo koster i omegnen af 40 mio. kr., så skal de sætte alt ind på at købe ham fri i Lazio.

- Med en investering i en topangriber i samme prisniveau, så kan det blive en dyr sommer for FCK med samlede investeringer for 75-80 mio. kr., hvis de altså ikke sælger en spiller eller to.

- Men investeringerne kan vise sig at få stor betydning for de sportslige muligheder for FCK i efteråret, påpeger Stig Tøfting.

Ugens optur: Brøndby!

- Efter den sløje start i mesterskabsspillet sluttede de stærkt og er tæt på at nå målet om Europa. Mathias Kvistgaarden ser spændende ud frem mod den nye sæson.

Ugens nedtur: AaB!

- De sluttede meget skidt med seks nederlag i de seneste syv kampe, hvor de kun fik ét point. Nu skal de håbe på FCM-sejr i pokalen for at få en chance for at kvalificere sig til Europa.