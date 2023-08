Klar besked fra Neestrup: - Det er definerende

Vind eller forsvind.

Det er vilkårene for FC København tirsdag aften i Tjekkiets hovedstad.

Taber københavnerne til Sparta Prag, bliver der nemlig ingen Champions League i denne sæson, mens drømmen lever videre, hvis det bliver til en sejr.

Og det er ekstremt vigtigt, at Superliga-klubben ender med at booke en billet til verdens fineste klubturnering.

Det slog Jacob Neestrup fast, da FC København holdt pressemøde i Prag i aftes.

- Det er definerende. Vi har en klar målsætning og ambition om at spille Champions League. Muligheden er til stede. Og når det er op til os selv, er det det eneste, som tæller nu.

FC København holdt pressemøde i Prag mandag aften. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Da FC København kvalificerede sig til det fornemme selskab i sidste sæson, var Jacob Neestrup assistenttræner, mens Jess Thorup var chefen på sidelinjen.

Det spiller dog ingen rolle for Jacob Neestrup, at han nu er manden med kasketten på.

- Et eller andet sted har jeg det som sidste år. Det betød meget for mig, da jeg var assistent, og det gør det også nu. Nu har jeg været igang i snart et år, og der er en forskel, men nu ønsker jeg, at vi kommer i Champions League lige så meget som for et år siden.

Første kamp sluttede 0-0 i Parken i sidste uge, og det betyder, at det hele kan blive afgjort i straffesparkskonkurrence, hvis stillingen fortsat er lige efter 120 minutter i Tjekkiet.

Alligevel har FC København ikke trænet straffespark op til skæbnekampen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Staben har analyseret deres sparkere og deres keeper. Forrige år kunne vi have en lukket træning - det har vi ikke kunnet i år - så jeg har ikke haft eksempelvis Viktor Claesson og Diogo Goncalves fremme til at sparke, hvor alle kunne se med.

- Der har været meget kort tid mellem kampene, så der har vi prioriteret anderledes end at træne straffespark,

Hvis FC København sender Sparta Prag ud, venter enten Rakow Czestochowa fra Polen eller Aris Limassol fra Cypern i den sidste kvalifikationsrunde til Champions League.

Ender det med et samlet nederlag, skal hovedstadsklubben spille to kampe om at komme i Europa League-gruppespillet.

