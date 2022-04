Klasseforskel i Parken

FCK vandt klar og sikker 2-0 sejr over Brøndby, der nu ikke har scoret i mere end otte en halv time - 516 minutter

Nedturen i Silkeborg var en enlig svale for FCK.

Jess Thorups mandskab fortsætter den sikre kurs mod det første sæt guldmedaljer i tre år.

2-0 triumfen over Brøndby var yderst fortjent. Den sejr var blevet et par mål større, hvis ikke Mads Hermansen havde leveret flere mesterredninger.

Omvendt blev Brøndbys krise forstærket yderligere. Fem nederlag i træk og nu 516 minutter uden scoringer. Det svarer altså til mere end otte en halv time uden mål. Det er voldsomt. Og alarmerende.

Glæde i FCK-lejren efter Pep Biels flotte 2-0 træffer mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

FCK styrede, kontrollerede og dominerede. Og det gjorde de ikke mindst i kraft af en storspillende Rasmus Falk.

FCK-kaptajnen har et stort overskud, overblik og en spilforståelse på et meget højt niveau. Det er ham, der dikterer spillet, og ofte ham, der sætter angrebene i gang.

Lukas Lerager fylder godt op centralt på midtbanen. Foto: Lars Poulsen.

Centralt var Lukas Lerager også fremtrædende. Han kommer i vejen for meget og er med tiden blevet mere markant i FCKs opbyggende spil.

Og så må man ikke glemme tomålsskytten Pep Biel. Han er blandt Superligaens teknisk bedst begavede spillere. Og så har han en sparketeknik på et utroligt niveau.

Jess Thorup kan smile efter en sejr over Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Nu er FCK-mandskabet også godt hjulpet af de to offensive og aggressive backs, Peter Ankersen og Kevin Diks, der i mange tilfælde kom bagom Brøndby-forsvaret.

Og det er her Khouma Babacar kommer ind i billedet. Han ligner den targetbomber, FCK kan få stor glæde af på sig.

Nu har vinderen som bekendt altid ret, men man kan undre sig over, at FCK slet ikke har plads til 33 mio. kr. indkøbet Akinkunmi Amoo i kamptruppen.

FCK var klart bedst i opgøret i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby savner kreative spillere. Reelt er det kun Anis Ben Slimane, der bidrager på den konto. Og han var også manden med Brøndbys første afslutning inden for målrammen. Det skete efter en times spil.

Simon Hedlund lignede – igen – i lange perioder en blind passager. Han virker ofte uengageret og uden det overblik, vilje og mod vi så i sidste sæson.

Marko Divkovic virker ikke som en mand, der kan redde Brøndbys offensiv. En kontrakt til sommeren 2026 virker – med det niveau, vi har set – ikke gennemtænkt.

Andrija Pavlovic var helt ude af truppen, tilliden fra Niels Frederiksen er på nulpunktet. Og han virker som en mand, der for længst har stemplet ud.

Brøndby har nu ikke scoret i superligaen i mere end otte en halv time. Foto: Lars Poulsen.

Til gengæld er der krudt og masser af vildskab i unge Mathias Kvistgaarden. Han fik mange knubs i Parkens sandkasse, men han viser det mod, den vildskab, som ellers er svær at få øje på hos Brøndby mandskabet.

Der forestår et stort oprydningsarbejde for Carsten V. Jensen efter sæsonen.

Konklusionen er, at han har været langt bedre til at sælge spillere, end til at købe ind.