Klub-ikon: FCK skal snart sælges

Rygterne har kørt i lang tid: FC København skal sælges.

Parken har gjort tiltag ved at udskille fodboldforretningen og ligeledes placere træningsanlægget på Frederiksberg i et selvstændigt selskab.

Spørger man manden, der på rekordtid fik bygget FCK op til en magtfaktor, håber han, at der snart sker noget på den front.

- Jeg håber, FC København bliver solgt. Alternativet kunne være, at nogle af de nuværende ejere, som ikke interesserer sig for fodbold, sælger deres aktier, siger Parkens tidligere direktør og formand Flemming Østergaard. Han stoppede i 2010, men hjertet banker stadig for FCK.

Flemming Østergaard håber, at FCK snart bliver solgt, fordi han mener, at der skal investeres langt større summer i fodboldforretningen for at klare konkurrencen i fremtiden. Foto: Jonas Olufson

- Det afhænger selvfølgelig af, hvem der er køberen, men jeg tror, det vil styrke klubben med nye ejere, som forhåbentligt har erfaring med at drive en fodboldforretning.

- FCK har en ambition om at være en magtfaktor i Europa. Hvis de skal udbygge positionen i fremtiden, kræver det flere investeringer i spillertruppen, fordi konkurrencen virkelig er skærpet, mener Flemming Østergaard, der kom til FC København i 1992, sad som direktør til 2002 og var de efterfølgende otte år bestyrelsesformand for selskabet.

Han var med til at bygge FCK op fra en bolsjebutik med syv ansatte til en magtfaktor i dansk og international fodbold. Købet af Parken og Lalandia var med til at skabe det økonomiske fundament til den sportslige succes.

Med blikket stift rettet mod nutiden peger Flemming Østergaard på, at der venter meget store investeringer i nærmeste fremtid for klubben. FC Københavns træningsanlæg og Parken skal moderniseres og opgraderes til 2023-forhold.

Flemming Østergaard, der stoppede i Parken tilbage i 2010, håber og tror, at FCK snart bliver solgt. Han ønsker folk ind i klubben, der har forstand på at drive en fodboldforretning. Foto: Jonas Olufson

- Det er to store udfordringer, som vil kræve meget store investeringer. Men det er også nødvendige investeringer. Der er ikke sket meget i Parken, siden vi overdækkede og byggede den nye tribune for mere end 20 år siden. Den trænger til en opgradering, påpeger Flemming Østergaard.

Han er optimistisk i forhold til fremtiden for FC København, specielt efter Jacob Neestrup tiltrådte som cheftræner og Jacob Lauesen har fået ansvaret for driften.

- Konkurrencen bliver skærpet de kommende år, men FCK vil stadig have så stærk en økonomi, at de bør vinde syv-otte ud af ti mesterskaber.

- Men det imponerer mig at se, hvad der specielt de seneste år er sket i AGF, Silkeborg, FC Midtjylland og Viborg. Det er klubber med stærke ledelser, som er meget veldrevne, mener han.

Flemming Østergaard kalder det et uværdigt forløb, som Ståle Solbakken fik, da han røg ud. Han mener ikke, at William Kvist havde forudsætningerne til at stå med det sportslige ansvar. Foto: René Schutze

Don Ø har til gengæld stadig svært ved at komme sig over klubbens fyring af Ståle Solbakken tilbage i efteråret 2020.

- Det var et uværdigt forløb. Ståle kunne have fortsat i en anden rolle og været et stort aktiv for FCK. Det kunne have været i bestyrelsen. Man valgte i stedet at give William Kvist det overordnede sportslige ansvar.

- Jeg ønsker ikke at nedgøre William Kvist, men han blev sat på en post, han slet ikke havde erfaring med, siger Flemming Østergaard.

