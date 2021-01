Kolleger peger på FCK-angriber som årets talent

FC København-angriberen Jonas Wind kan se tilbage på 2020 med stolthed.

Her fik han sit gennembrud på det danske fodboldlandshold, og på baggrund af præstationerne i både landsholdsdragten og FCK-trøjen er han nu blevet kåret til årets talent 2020 af sine kolleger.

Det skriver Spillerforeningen på sin hjemmeside. Det er foreningens medlemmer - altså professionelle fodboldspillere i danske klubber og udlandsprofessionelle danskere - der har stemt om, hvem der skal have prisen.

Den 21-årige angriber er stolt over at modtage prisen.

- Det betyder meget, at der er andre spillere og kolleger, der har set min vej - også i og med at jeg ikke har spillet hele året, siger Wind med henvisning til en skadesperiode.

Han mener, at konkurrencen har været hård.

- Der er jo også en masse andre dygtige talenter, der spiller i udlandet. Andreas Skov og Mikkel Damsgaard gør det fantastisk i Italien for tiden, men det er jo bare en stor cadeau og hæder til mig, at jeg fra lille Danmark i Superligaen kan få den her titel, siger Jonas Wind.

Wind fik sin landsholdsdebut mod Færøerne i oktober. Siden scorede han mod både Sverige og Belgien i november. I alt har han spillet 150 minutter på landsholdet - fordelt på fire kampe - og altså kvitteret med to mål.

Andreas Skov Olsen og Jacob Bruun Larsen snuppede prisen i henholdsvis 2019 og 2018. Før det vandt Andreas Christensen tre år i træk.

Man skal være under 22 år på afstemningstidspunktet for at være i betragtning til prisen.

