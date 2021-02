Komiske Kvist: - Jeg skulle på toilettet

FC København var i store problemer onsdag aften i Aalborg. Så store, at den midlertidige FCK-sportschef, William Kvist, legede gemmeleg med kameraet, da unge Marcus Hannesbo bragte AaB på 2-0 i første halvleg.

Det er ikke gået ubemærket hen på de sociale medier, hvor sjove typer allerede er gået i gang med at kreere diverse underholdende GIF's med Kvists lille dans med tv-kameraet.

Gemmer han sig lige?

Hovedpersonen selv kunne godt se det sjove i episoden efter kampen - måske fordi FCK fik vendt opgøret på hovedet og indledt guldjagten på vildeste vis.

- Jeg har godt set, at der er en del, der har kommenteret det på Twitter. Sandheden er, at jeg skulle på toilettet, men så skete der noget på banen, jeg var nødt til at holde øje med. Så gik jeg lidt frem og tilbage. Det så måske lidt akavet ud, sagde Willam Kvist, der havde overskud til selvironi.

- I det mindste havde jeg ikke en kaffekop i hånden denne gang. Så var det da kogt helt over på nettet...

I den mere seriøse afdeling var William Kvist naturligvis meget lettet over, at FCK fik fuldført sit vilde comeback i Aalborg.

- Hele FCK var til eksamen i dag. Det var ikke kun mig. Der har været masser af ændringer hen over vinteren, så det vigtigt at komme godt fra land.

- Denne sejr giver et enormt boost, og det var skønt at se den rygrad, som både trænerteam og spillerne viste. Det var en fantastisk måde at indlede foråret på, sagde William Kvist.

Vanvittigt comeback: FCK indleder guldjagten!

FCK vendte 0-2 til 3-2 i Cifuentes’ AaB-debut. Se highlights fra kampen her

