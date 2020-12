Komiske Kvists kovending

FCK tager til Dubai, hvilket har gjort mange fans rasende. William Kvist prøver at forsvare den upopulære beslutning. Se interviewet her

'FCK rejser ikke til Dubai fremover', skrev FCK på sin hjemmeside i 2019.

Det løfte holdt dog kun, indtil det ikke gjorde længere. Klubben meldte onsdag ud, at de i januar har besluttet sig for igen at tage til Dubai på træningslejr trods emiratets manglende menneskerettigheder.

Det har gjort masser af fans rasende på klubben.

Ekstra Bladet tog derfor ud på FCK's træningsanlæg for at høre William Kvist, der er sportslig ansvarlig, om den kontroversielle beslutning.

Denne gang var der te i koppen, fortalte William som det første, da han mødte pressen på FCK's træningsanlæg.

- Der har været et alternativ, der hed Dubai eller blive hjemme. Og der vil jeg sige, at i forhold til at drive fodboldklubben og opnå de sportslige ambitioner, vi har, så er det bare en vigtig komponent at være på træningslejr, siger William Kvist.

- I 2016 spurgt du i en video undrende hvorfor, at 'tusindvis af arbejdere skal dø for fire ugers fodbold' om VM 2022 i Qatar, Hvordan harmonerer det med, at I nu tager til et lignende land som Dubai?

- Jeg tror, det måske forhåbentlig viser, hvor svær en beslutning, det har være for os, for det står jeg også 100 procent bag i dag i forhold til de ting.

- Lige hvad jeg mener helt personligt eller ej, det er måske ikke... det her, det er en klubbeslutning.

Beslutningen om at tage til Dubai har fået mange af klubbens fans op i det røde felt. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Du siger til jeres hjemmeside, at I ikke vil droppe træningslejren, da det er svært at matche jer på det nødvendige niveau. Der er seks hold, der ligger over jer i Superligaen. Kunne I ikke møde to af dem i træningskampe?

- Jo, jo. Det var jo også noget af det i forhold til Portugal-turen (her overvejede FCK at tage på træningslejr, red.), som var en del af at komme ned med dem, og det er klart, at det er en del af det. Jeg vil så sige, at det ikke kun har været den del. Det er en samlet sportslig vurdering.

- Vi har tre baner her, som vi skal bruge resten af året. Og vi kender ikke vejret i januar. Det kan blive rigtig skidt hurtigt, og meget hurtigt så vokser græsset heller ikke i januar, så vi kan reelt set have smadret de tre baner.

- Det ville heller ikke været et problem for os at møde danske hold i en Portugal-turnering.

William Kvist forsvarer klubbens beslutning om at tage til Dubai. Foto: Tariq Mikkel Khan

- William, I skriver i Parkens redegørelse fra 2019, at det er virksomhedernes rolle at respektere menneskerettigherdene. Gør I det ved at tage til Dubai?

- Ja, det synes vi, vi gør. Vi er ikke dernede for at støtte...

- Men I støtter dem jo ved, at I lægger penge dernede?

- Ja, men det... Det er klart... Vi, vi, vi kan godt se det. Vi skal ned og træne på nogle fodboldbaner dernede og vil være os selv, og i forhold til Amnesty, så står der også, at boykot, det at blive væk, ikke nødvendigvis er løsningen, men måske reelt set også at være en del af deres hverdag.

- Men er det her helt sikkert, eller kan det være, I ombestemmer jer endnu engang?

- For i år er det helt sikkert. Og vi håber meget på, at verden åbner op i forhold til næste år, siger William Kvist.

