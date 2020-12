Kommer snart buldrende

Endnu engang skiftede Jess Thorup formation, men det var ikke mindst hans holds udtryk, der var forandret, da FCK søndag hentede en livgivende sejr i Haderslev.

- Når du som ny træner gerne vil sætte dit aftryk på holdet, er den nemmeste måde at arbejde på i den proces jo sejre, hvis spillerne skal købe ind på de principper, jeg arbejder efter, konstaterede FCK-bossen dagen derpå.

De tre point kom efter to grimme nederlag og masser af støj i kulissen, så da han og spillerne før kampen skulle forlade hotellet, spurgte han dem direkte, om de troede, de kunne håndtere at holde fokus på det, de skulle. De nikkede.

- Vi havde haft en god træningsuge, og alle forstod det taktiske oplæg. Så der var ingen undskyldninger, var de enige om. Alligevel var jeg sindssygt imponeret over det udtryk, de kom ud med på banen.

Den tilbagevendte anfører, Carlos Zeca, får en krammer af sin taknemmelige træner efter sejren over SønderjyskE. Foto: Lars Rønbøg/Getty Images

En såret trup er måske ikke den mest modtagelige for succesrige systemforandringer. Især ikke, når de forekommer så grundlæggende som dem, der nu sker i en zonevant 4-4-2 klub som FCK.

Jess Thorup havde da også overvejet at vente med dem til vinterpausen, fortæller han.

- Selvfølgelig gjorde jeg det, men det gav ikke ret meget mening for mig at køre videre i det samme. Du kan diskutere, hvor små og hvor store ændringer, jeg skulle lave – og der kan man jo altid være bagklog, når vi taber to kampe – men det vigtigste er, at vi har haft nogle rigtigt gode uger.

- Spillerne er sindssygt nysgerrige og træner pivgodt. Selv om tingene ikke har været som de plejer, og selvtilliden har været ramt, kan jeg mærke en trup, der vil det her, siger Jess Thorup, som dog stadig har lidt svært ved at tro sit holds – især offensive - forvandling fra Randers hjemme til SønderjyskE ude.

Han fortæller, at der er blevet talt rigtigt meget om det mentale i truppen. I grupper og individuelt. Om det at være et hold. At have et udtryk som hold.

Og han vil hellere tale om relationerne på holdet end om tal og spillesystemer.

- Det er dem, jeg arbejder på, og det kan jeg mærke, at spillerne er begejstrede for. De nød at være på banen i går, og så har vi gjort noget rigtigt.

- Spillerne er sindssygt nysgerrige og træner pivgodt, fortæller Jess Thorup. Foto: Lars Poulsen

Han ser under ingen omstændigheder et systemskifte som en revolution.

- Se på de spillere, vi har nede bagi. Har de altid spillet 4-4-2?

- Nej, det har de jo ikke. Nogle kommer fra tremandsforsvar, andre fra mandsopdækning eller noget helt tredje hos tidligere klubber eller landshold.

- En spiller – og en klub - med respekt for sig selv skal have flere variationer og måder at kunne spille på. Ellers ender man jo med på sigt at blive for nemme at læse.

- Vi skal jo helst være et skridt foran alle andre, og derfor havde jeg brug for at skubbe til nogle ting. Vi har brug for at flytte os for at blive endnu stærkere, både herhjemme til at kontrollere kampene og internationalt, siger han – velvidende, at FCK-varianten af 4-4-2 med zoneforsvar har fejret store triumfer på den europæiske scene.

Jess Thorup fortæller om at vende hjem til fødebyen København og om en hård periode i Belgien. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Jess Thorup smed en lille bombe, da han forleden talte om ’en lang rejse’ og sågar et muligt ’mellem-år’, mens han genopbygger.

- Det er en stor klub med en historik, der taler sit eget sprog, og jeg kunne høre folk sige: ’Vi skal bare lige have det vendt, blive mestre igen og tilbage i gruppespillet’.

- Der måtte jeg lige sige: ’Vent. Måske skal vi lige holde fokus på kampen på søndag. Måske skal vi lige tage et skridt til siden først’.

- Jeg havde brug for at råbe op til fans, sponsorer og alle omkring klubben, at bare fordi man hedder FCK, så skal man faktisk stadig gøre noget for det.

- Man skal levere noget, italesætte noget. Jeg kunne jo se, at det var et problem, man havde slæbt efter sig i en længere periode. Derfor havde jeg brug for at ruske op.

- Det har man reageret på, og det er det, jeg gerne ville opnå. Så samler folk sig og siger til hinanden, at det er nu, vi har brug for, at alle står sammen.

Holdet udtryk og præstation i Haderslev kan afkorte Jess Thorups genopbygningsarbejde. Foto: Lars Poulsen

Det sidste fik han et foreløbigt, fodboldfagligt bevis på i Haderslev. Og den sejr kan blive en trædesten til en hurtigere rejse, føler han.

- For så kommer vi da buldrende på et tidspunkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

I første omgang skal Thorup og FCK buldre videre søndag eftermiddag mod bundholdet Horsens hjemme i Parken.

Den kamp kan vise, om forandringen nu også er en reel fornyelse.

FCKs nye boss Jess Thorup giver ikke meget for, at han skulle være for rar. Det er noget vrøvl, lyder det fra cheftræneren Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

