Konen opdagede vildt dobbeltliv

Den tidligere FCK-profil Jesper Christiansen levede et dobbeltliv med talrige kvindelige bekendtskaber, som i sidste ende endte med at koste ham ægteskabet og kontakten til hans børn.

Det fortæller han bold.dk-podcasten TÆT PÅ, hvor han for første gang står frem og fortæller om det liv, han levede, mens han spillede for FCK.

I podcasten fortæller Jesper Christiansen, at han har to telefoner. Den ene bruger han til hverdag, mens den anden bliver brugt til at holde kontakten med alle de kvinder, som ikke er hans kone.

Telefonen opbevarer han oftest i et aflåst skab, men en dag er han sløset, og hans kone finder telefonen i bilen.

- Jeg blev lidt for selvsikker, tror jeg. Den ekstra telefon, som jeg tit lagde i mit aflåste skab i klubben, havde jeg taget med hjem og lagt ude ved reservedækket i bilen, siger Jesper Christiansen.

Fortiden indhenter

Flere gange under sit årelange utroskab blev han fortalt af venner og holdkammerater, at han havde gang i noget, der ikke var særlig smart.

Til sidst indhentede fortiden ham da også, og han tror selv, at hans daværende kone godt kendte til den ekstra telefon via hints og rygter, inden hun fandt den i baggagerummet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jesper Christiansen for at få uddybet, hvorfor han ikke har set sine børn i to år, men det ønsker han ikke at udtale sig om.