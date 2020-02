Kontroversiel FCK-modstander: Så få fans har de

Se professionel top-boksning i aften. Køb adgang her

Det kan godt være, at Tyrkiets kontroversielle præsident, Recep Tayyip Erdogan, kan samle stemmer nok til at cementere sin magtposition, men han har ikke formået at trække tilskuere til sin sportslige kæledægges kampe i Istanbul-forstaden Basaksehir.

Her spiller FCK’s kommende modstander i Europa League. Spillerne er iført blå og orange på et stadion med sæder af samme farver. Kulører, der ’tilfældigvis’ matcher dem, som Erdogans konservative parti, AKP, pryder sig med.

FCK’erne behøver således ikke at frygte at havne i en heksekedel som dem, de store, traditionsklubber i Istanbul, Fenerbahce, Besiktas og Galatasaray byder velkommen til. Det gennemsnitlige tilskuertal til europæiske kampe er på under 7.000, i ligaen godt det halve.

Til gengæld kan medrejsende FCK-fans godt belave sig på en kølig velkomst. Sådan en fik 1.400 fans af Borussia Mönchengladbach i alt fald i gruppespillet, hvor politi tvang dem ind i busser og først afleverede dem foran alkoholfrie Fatih Terim Stadion 20 minutter før første fløjt.

Her fratog man dem også alle faner og andet fangrej, der bar klubbens logo, fordi det indeholder et kristent kors. Det skete ikke uden håndgemæng, og bagefter kaldte tyskernes sportsdirektør, Max Eberl, det for ’bizarre scener, som kun hører hjemme i et politidiktatur’.

Basaksehir blev grundlagt oven på flere, mindre klubber i 2014, hvor den tidligere fodboldspiller og daværende borgmester, Erdogan, gjorde den til sin og sine venners klub.

Klubbens aktionærer og ledelse har mødt konstant kritik for at være ’regimets hold’, og den lokale kommune for at kaste skattekroner i projektet. Et par af investorerne er gift ind i Familien Erdogan.

En række stjernespillere blev hentet ind, heriblandt to af landets største fodboldnavne, Erdogan-støtterne Emre Belözoglu og Arda Turan. Og nu drømmer man om at tilknytte endnu en, den tyske Arsenal-stjerne og præsidentbeundrer, Mesut Özil.

Klubben er de seneste to sæsoner sluttet på andenpladsen men topper lige nu den tyrkiske liga, så måske kan Erdogan og hans venner næste år lokke med Champions League.

