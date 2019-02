Kostede sejren i Parken: - Et lorteresultat!

Skuffelsen var stor i FCK-lejren efter indsatsen mod Vendsyssel. Københavnerne fik bare et point, og finske Jesse Joronen påtog sig skylden efter sit drop

PARKEN (Ekstra Bladet): Der var ikke gået mange minutter, før Ståle Solbakken spjættede med arme og ben ude på sidelinjen.

Nordmanden var bestemt ikke tilfreds med hverken tempo eller boldomgangen hos sit hold i kampens indledning.

Og ’solformørkelsen’ hos FCK-manageren blev total, da Vendsyssel først fik et straffespark foræret af overtændte Sotirios Papagiannopoulos og derefter bragte sig foran efter stort drop af Jesse Joronen efter en halv time.

FC København kom tilbage og fik udlignet i 2. halvleg, da Rasmus Falk smukt fandt hullerne i Vendsyssel-forsvaret.

Der lignede det den forventede FCK-sejr, men trods en mand i overtal hele 2. halvleg fik københavnerne kun scoret den ene gang og smed to værdifulde point mod den nordjyske oprykker.

- Der var ikke meget, der lykkedes i modstanderens felt. Dér var vi svage. Vi har mange dårlige indlæg, mange svage afslutninger, og dødboldene var en skændsel, lød dommen fra Ståle Solbakken .

Vigtige indbyrdes kampe

Superligaens førerhold har nu smidt fire point mod Vendsyssel i denne sæson og forspringet til FC Midtjylland er skrumpet til bare et point.

- Sådan er det. Vi har hele tiden vidst, at begge hold ville få kampe, der ville blive sværere end andre.

- Det er bare op på hesten og forberede os til næste kamp mod Vejle, sagde nordmanden, der har indstillet sig på, at midtjyderne vil sidde lige i haserne på FCK resten af foråret:

- Meget tyder på, at der kommer et par indbyrdes kampe, der bliver vældigt vigtige.

FC Midtjylland har også i denne sæson haft den fortræffelige evne at kunne vinde grimt.

FCK spillede i lange perioder grimt i nationalarenaen mod Vendsyssel, men formåede ikke at vinde.

Kollektivt suk

Ganske symptomatisk sendte indskiftede Pieros Sotiriou dybt inde i tillægstiden bolden langt op på tribunen, da han ellers stod fri foran mål.

Et kollektivt suk blev efterfulgt af spredt piften i Parken, hvor hjemmepublikummet ikke fik meget at glæde sig over.

Frisparkskongen Robert Skov havde tre habile forsøg, men den tidligere Brøndby-målmand Tørnes nuppede dem - og næsten alt andet der kom mod hans mål.

I den anden ende var Jesse Joronen tæt på arbejdsløs, men endte alligevel som skurk.

Han så Sander Fischer brage et straffespark på underkanten af overliggeren efter et kvarter, inden han selv kiksede og tabte et hårdt indlæg fra Lucas Jensen lige ud i fødderne på Moses Opondo.

- Et lorteresultat! Min individuelle fejl koster os tre point.

- Nogle gange er du nødt til at skrabe en 1-0-sejr i land, så selvfølgelig er jeg skuffet, konstaterede FCK's finske målmand efter endnu en københavnsk skuffelse mod Vendsyssel.

