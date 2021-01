AGF og FC København har set meget forskelligt på, hvad det skal koste at hente en sportschef i en rivaliserende klub. Ekstra Bladet tager dig med bag kulissen

For abonnenter

FCK-overrumplingen i ansættelsen af 'PC' betød, at AGF startede umådeligt højt, da prisen for at slippe sportschefen øjeblikkeligt blev fastsat.