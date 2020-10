Kvist afviser blankt: Skal ikke være sportschef

Han er udnævnt som sportschef i FC København på midlertidig basis, men mange iagttagere har nok regnet det for sikkert, at William Kvist - som klubbens nye, stærke mand i sportslig sammenhæng - vil fortsætte i en permanent rolle som sportschef. Også når en ny træner er fundet.

Men sådan bliver det ikke, slår han nu helt fast.

- Det kan jeg love. Der bliver ikke nogen permanent, klassisk sportschef-rolle til mig. Det kan jeg lige så godt sige med det samme, siger han onsdag på KB’s anlæg.

- Jeg skal tilbage til bestyrelsesarbejdet.

- Så kan det godt være, at jeg kommer til at kigge herover lidt oftere, end jeg har gjort det seneste års tid, hvor jeg måske havde brug for at komme lidt længere væk herfra.

- Men måske om nogle år. Det skal man aldrig sige, lyder det fra William Kvist.

Sportschef William Kvist holdt sig tæt bag midlertidig træner Hjalte Nørregaard under tirsdagens reserveholdskamp mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Hans afvisning hviler ikke mindst på hans børn på snart tre og seks år.

- Det er sådan, at jeg har to dejlige, små børn, der ikke skal have en far, der turnerer verden rundt. og hele tiden er alle mulige andre steder. Det har jeg gjort nok, og i denne uge har jeg ikke kunnet holde efterårsferie med dem.

- Min lille datter ’ælser far’, og jeg skal have lov til at få lidt mange kys det næste stykke tid. Det er en vigtig prioritet, lyder det med et næsten saligt smil.

Men afvisningen handler også om, at den 35-årige, tidligere anfører efter mange år som dedikeret prof stadig søger sit nye ståsted i livet.

- Jeg ved også, at jeg hader at tabe, og hvis jeg kaster mig ind i et job som sportschef på et tidspunkt, så vil jeg bruge ’24/7’ på det. Det er ikke der, jeg skal være lige nu. Bortset fra denne midlertidige periode.

- Det er en opgave, som er spændende og givende lige nu og her, men den har også en udløbsdato snart.

- Det er også rart for mig at kunne lande i mit liv. Det tror jeg, mange andre, tidligere topspillere vil kunne fortælle dig. Det er en lidt sjov periode. Også selv om du måske har lidt flere penge og lidt mere tid end andre.

- Jeg skulle egentlig have været på noget uddannelse i forhold til bestyrelsesarbejde i sidste uge, og det skal jeg tilbage til, når jeg har løst denne opgave.

- Jeg har også nogle andre ting, jeg har gang i, og det spor er jeg ikke klar til at forlade. Så jeg kan helt afvise, at det bliver en permanent løsning med mig som sportschef.

Ståle så mig som træner

Ståle var ikke en af de mest sympatiske trænere

Kig væk, FCK-fans: Seier indrømmer